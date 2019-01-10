卓榮泰：記住1124 想好做好每件事

2019-01-10

民進黨必須有打掉重練的認知

〔記者楊淳卉／台北報導〕新任民進黨主席卓榮泰昨天就職，卓榮泰於就職典禮時，向全黨同志喊話表示，絕對不能忘記「一一二四」這個幾乎讓民進黨站不起來的日子，雖然黨的形體尚在，但心理上要有打掉重練的認知，「記住一一二四，想好、做好每一件事」，不要讓歷史看不起我們這一代的民進黨人。

勿讓歷史看不起這一代民進黨人

總統蔡英文去年九合一選舉大敗後辭去黨主席，民進黨一月六日進行黨主席選舉並由卓榮泰勝出。民進黨昨於中執會後，舉行第十六屆黨主席宣誓就職典禮，前代理黨主席林右昌正式交接予卓榮泰。

卓榮泰致詞表示，希望全黨的先進同志們，就算記不得「九二八」這個民進黨創黨的日子，但絕對不能忘記「一一二四」這個幾乎讓民進黨站不起來，差一點就被翻天覆地的日子。

卓榮泰說，「雖然我們黨的形體尚在，但在我們的心理上要有被打掉重練的認知」。黨和國家必須徹底地改造，才能夠安邦定國，改造不成功，民進黨連回頭路都沒有；信心不夠堅定，人民會收回僅存的一點點信任。「所以，全體的先進同志們，就讓我們開始上工吧！」

代理主席林右昌致詞表示，很高興卓榮泰就職，這也代表民進黨再開創一個新的局面，也非常感謝卓榮泰在民進黨最艱困的時刻來勇敢承擔。

卓榮泰上任首日，首站行程幫台北市第二選區立委補選參選人何志偉站台，選區議員也均到場，展現團結氣氛。第二個行程到台中輔選北屯、北區立委補選參選人王義川，並主持輔選會議，強調這席是民進黨的強心針，選上民進黨會活跳跳。

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