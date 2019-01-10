角逐2020老神在在 朱立倫挺吳敦義與地方多溝通

2019-01-10

〔記者林良昇／台北報導〕決戰二○二○總統大選，國民黨內競逐開跑，國民黨主席吳敦義昨找十五位藍營縣市長談兩岸城市交流，被視為拉攏地方諸侯，為大選鋪路，前新北市長朱立倫昨老神在在，強調他希望黨要跟縣市長、立委、地方議會多聯繫溝通，「今天主席找縣市長，我都是非常贊成的」。

朱立倫昨出席生物科技論壇暨成立大會活動，與國民黨中央委員連勝文、國民黨前副主席詹春柏等人同台，前總統馬英九、前行政院長張善政、國民黨前主席吳伯雄也與會。朱、連兩人比肩而坐，兩人頻繁交談，互動熱絡。

吳敦義昨找十五位藍營縣市長便當會，談兩岸城市交流。朱立倫受訪時表示，他一直非常贊成黨要跟縣市長、立委、地方議會多多聯繫溝通，這絕對是好事，國民黨需要更多民意支持。

台南市長黃偉哲昨說前立法院長王金平是「難纏的對手」，朱立倫未正面回應，只說國民黨是民主開放的政黨，各種多元的聲音都有，黨內初選的過程，只是讓黨內的聲音受到民眾支持，最重要的目標是贏得二○二○勝選，讓台灣經濟能重振、兩岸關係能夠改善、讓人民過好日子。

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