立委起鬨「總統好！」王金平：春節後宣布參選

2019-01-10

〔記者陳昀、邱灝唐、蔡文居／綜合報導〕立法院國民黨團昨天中午在台北市大三元酒樓舉辦立院會期末餐敘，立法院前院長、立委王金平也出席，會中有人直接起鬨喊：「總統好！」王在餐會中直言，會參與黨內總統初選，預計農曆年後宣布。

黨團餐敘鬆口 會參與黨內初選

王金平受訪時則表示，他不願證實什麼事情，時間到了自然就會有答案，「因緣到了我就宣布」，這樣也才算數，別人要講、要傳播是別人的事。

立委轉述，王金平到場後，不少立委關心其總統參選動向，還有人直接起鬨稱：「總統好！」耐不住大家詢問，王金平才明確表示，農曆年後會宣布參選總統，並強調「不會留在立法院、不當副手」，斷了自己所有退路，且意志堅定，還說立法院要留給中生代打拚。

在初選機制方面，王金平沒有表明支持全民調或黨員投票，只說要公平、公開。

黃偉哲：王絕對是「強烈颱風」等級

王金平昨也出席台南全台大天后宮牌坊落成典禮，被問及是否參選二○二○總統，僅說時機到就會知道。但一同出席的台南市長黃偉哲強調，王若是真的要參選，絕對是「強烈颱風」等級，因為王在政壇上的資歷和人脈深厚，實力相當強。

王金平上週六與高雄市長韓國瑜餐敘，被視為爭取「韓流」支持，事實上同一天中午他也與台南市無黨聯盟聚餐，會中包括無黨聯盟主席林炳坤、南市副議長林炳利、南市無黨聯盟黨團總召林阳乙等人，餐敘並由脫離民進黨參選且當選台南市議長的郭信良作東，種種舉動都被視為替總統大選鋪路。

對此，郭信良昨日表示，過去向立法院陳情時常受到王的幫忙，他只是純粹回請長官、政治前輩，當天他沒有和王見到面，外界勿多作聯想；但郭也指出，王金平有情有義很照顧地方，是一位很接地氣的政治人物。

王金平昨被問到餐會則說，他是全國無黨聯盟總顧問，因此才會跟台南的無黨籍議員一同聚餐。

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