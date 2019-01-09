中國學術打壓 監委批教部消極因應

2019-01-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國屢在學術領域對我打壓，監委張武修調查報告指出，教育部對於掛名「China（中國）」或「Taiwan, China（中國台灣）」的論文，雖然一概不承認，但教部僅以函釋，未能完備相關法令；且函釋要求各校應建立相關事件的處理機制及流程，多數學校也並未訂定相關規範，教部怠於確認了解，行事顯欠積極。

中國頻以政治打壓方式，干擾我學者參與國際學術活動及發表論文。去年就五起我名稱遭中國打壓案例主動回報主管機關，其中包括世衛組織（WHO）要求世界醫師公會（WMA）修改台灣醫師公會全國聯合會名稱。

調查報告指出，教育部二○一一年函釋申明，學者發表於國際或中國的學術期刊論文，必須掛名「Taiwan（台灣）」或「R.O.C.（中華民國）」，若發現所投稿件的國家名稱遭修改，應提出抗議並要求更正。

此外，科技部要求國家名稱一般均使用「Taiwan（台灣）」、「（城市名）, Taiwan」、「Taiwan, R.O.C.（中華民國）」或「Republic of China（中華民國）」。對於遭矮化，如未提出更正要求者，未來申請獎補助時，該論文不計入計畫主持人研究成果。不過，科技部對此採事後審核機制，既未建立主動查處機制，也未明載於相關合約。

調查報告強調，面對中國在學術上打壓，有賴各部會合作聯繫，即時反應；教育部宜研謀對策，主動了解並追蹤國際文教學術機構文書或網站有無我遭矮化或國名誤用等情形，即時提供學校及教師協助，以保障我學術成果。

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