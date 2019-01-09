56億資產凍結 救國團聲請停止執行被駁回

2019-01-09

〔記者溫于德、楊綿傑、陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年八月七日認定救國團為國民黨附隨組織，全面凍結救國團五十六．一億元資產，禁止處分，並推定為不當取得財產；救國團不服，聲請停止執行。案經台北高等行政法院審理，昨駁回救國團聲請，裁定黨產會勝訴，可抗告。

對此裁定，救國團表示，需再了解裁定內容，今日再作正式回應；黨產會發言人施錦芳則表示，尊重法院裁定。

黨產會前年依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」相關規定，主動調查救國團，先後舉辦兩次聽證會後，認定救國團曾受國民黨實質控制人事、財務與業務經營，且救國團不是以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，依黨產條例處分認定為國民黨的附隨組織。

據悉，黨產會同時禁止救國團處分資產包括：現金流動資產九．七億元基金及投資廿一．七億元、固定資產廿四．一億元、其他資產六千萬元，共計五十六．一億元。

救國團認為黨產會調查不屬實，提起本件停止執行聲請。合議庭審理後認為，救國團主張與行政訴訟法所定停止執行要件不符，且黨產會並未剝奪救國團結社自由、表現自由，加上黨產會也已即時處理救國團動支申請，難以認定救國團的營業自由受到難以回復之損害，或有損害到救國團權益等，同時不具急迫情事，基於聲請無理由，裁定駁回。

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