催繳令發威 關中、陳履安接洽繳款

2019-01-09

〔記者陳恩惠、楊綿傑／台北報導〕考試院銓敘部認定包括前副總統連戰在內的八名國民黨退休高官，涉嫌溢領黨職併公職退休金二○三六萬元，去年底將案件移送法務部行政執行署追討；行政執行署台北分署表示，轄內七人中連戰已在上週繳清十萬元，另有五人也表達將繳納的意願。

行政執行署台北分署指出，去年底寄出所轄的七張「限期履行命令」，昨（八）日到期的包括連戰和前監察院長陳履安。本月三日，連戰在期限到期日前五天，委託友人拿十萬元現金臨櫃繳清；陳履安昨天也派人與分署聯絡，表達「有繳款、要處理」的誠意，可能下週再行繳清。

據悉，八名國民黨退休高官中，前台中市長胡志強由行政執行署台中分署追討，胡在本月四日繳清。台北分署負責追討的對象，除了連戰外，還有前監察委員黃肇珩的五四三萬元、前僑委會副委員長王能章的四六○萬元、前考試院長關中的三五一萬元、前僑委會委員長焦仁和的二二○萬元、前考試委員蔡憲六的一六七萬元、陳履安的一二二萬元。

台北分署表示，焦仁和因郵局的送達證明尚未回覆，期限將延後，繳納意願仍待了解；其他未繳的五人都已經與分署聯絡，表達將繳款的意願，其中包括質疑銓敘部的行政處分不合理、率先委請律師向行政法院提訴願的關中。

台北分署說，「限期履行命令」雖然在去年十二月間陸續寄出，但以每個人簽收的日期為主，限期卅日內自動履行，若屆期尚未前往執行署履行，將先去函銓敘部清查義務人繳納與否，再依法強制執行。

銓敘部昨天表示，對於尚未返還溢領退離給與之社團，後續將依規定移送行政執行；尚未返還之退職政務人員部分，將向社團請求連帶返還；社團如仍未繳還，將依規定移送強制執行。

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