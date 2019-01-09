黨職併公職溢領退休金／跟進連戰 胡志強也繳回

2019-01-09

執行署先催後勸 胡繳清163萬

〔記者楊政郡、張菁雅／台中報導〕行政執行署台中分署執行前台中市長胡志強「黨職併公職」溢領退休金案，日前去函催繳，經與胡志強秘書取得聯繫，分析「利弊得失」及考量「社會觀感」，胡志強終在本月四日委託秘書繳回溢領退休金一百六十三萬餘元。

前副總統連戰上週已繳清溢領的十萬元退休金。胡志強辦公室昨日表示，胡先前已就退休金案提出訴願，在接到行政執行署台中分署來函催繳後，律師建議先繳納，避免訴願過程受到干擾，因此在期限內繳納完畢。

立法院三讀通過經總統公布之《公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例》，經銓敘部清查發現，共有二百二十名公職人員退休年資併入黨職計算領取退休金，而銓敘部依法追繳卻少人理會，事後銓敘部全部移送到執行署，其中包括設籍台中市的胡志強，銓敘部日前將該案移送台中分署執行。

律師︰先繳避免干擾訴願

經銓敘部核算胡志強「黨職併公職」年資共計十年十個月（包含在世亞盟任職及一九七五年至一九八四年英國留學期間），共計溢領一百六十三萬九千七百七十七元，案經移送台中分署，發出書面傳繳通知，請胡於二○一九年一月八日前自動繳納。胡的秘書還主動前往台中分署了解，執行官分析「利弊得失」及考量「社會觀感」，勸胡志強能在期限內自行繳納，終獲胡首肯，繳回溢領之退休金。

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