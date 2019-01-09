王金平、韓國瑜餐敘 朱立倫也關注

2019-01-09

〔記者林良昇、陳昀、邱書昱／綜合報導〕前立法院長王金平近期多次與高雄市長韓國瑜見面餐敘，外界認為是為二○二○總統大選鋪路、爭取「韓流」拉抬意味濃厚。王金平昨天受訪時被問及兩人是否談到國民黨的「下一步」，或希望韓多幫助他什麼？王說：「不用再談什麼啦！該怎麼樣就怎麼樣！」

黨內另一位「太陽」、表態參選總統的前新北市長朱立倫對此表示，國民黨最重要是團結，團結一致都不一定能勝選，各自表達意見、接受民意檢視是好事。

王金平昨表示，他和韓兩人當天是談高雄的經濟發展；再被問到這場密會是否要爭取「韓流」助陣自己選總統，王金平回說：「還要這樣刻意去安排、請人幫忙嗎？真是這樣嗎？不至於吧！」

對於自己目前在藍營二○二○可能參選總統的人選中民調不低、是否要問鼎二○二○？王金平回應，現在談這些都太早，黨內連提名的方式都還沒決定，又只有一人宣布參選，「民調怎麼會準？有什麼意思？ 」

王金平也回憶，二○一五年時國民黨參選總統登記截止日是五月十六日，母親節後他與家人在烏來吃飯，開家庭會議，會議中決定不宣布投入當時的總統大選。

再開家庭會議？王︰不一定

王金平指出，當年投入總統選戰的前主席洪秀柱，曾經多次找他，希望他出來代表國民黨參選，表示若王出來選，她就讓賢，但王最後決定不參選，洪才代表國民黨出戰，最後卻被朱立倫取代。

被問到這次是否要舉行家庭會議？王金平意味深長地說：「有時候要開，有時候也可以不用開」。

朱立倫昨表示，國民黨是民主政黨，每一位都可以表達他的意願、想法，最重要是團結一致，黨內彼此沒有隔閡；至於過程當中，各自表達意見、充分接受民意檢驗都是好事。

有關黨內總統初選時程，中壯派認為應該在農曆年前；朱立倫表示，重振台灣經濟、獲得人民支持才是重點，至於時間、方式，能夠爭取民眾更多支持才是關鍵。

外界好奇朱立倫何時下鄉傾聽民意，他笑說，每天都在傾聽民意，只是不一定跟大家報告行程。

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