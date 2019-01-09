逾八百女醫集資登廣告 挺蔡捍衛台灣

2019-01-09

〔記者林惠琴／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念會上，定調「九二共識」，新增「謀求國家統一」內涵，並提出「兩制台灣方案」，蔡英文總統強硬回應絕不接受一國兩制，全台八百多位女醫師昨集資買下報紙頭版廣告，表達力挺蔡總統「捍衛民主台灣」的理念。

這群女醫師也在臉書以「女醫守護民主台灣」的名義開設粉絲專頁，不到一天的時間，已超過一萬人按讚。記者經聯繫欲進一步了解情況，但對方僅低調聲稱是自發性集資活動，並無發言窗口可多做說明。據了解，此活動於上週五發起，短短時間內就獲得多人共識、集資達標。

在臉書粉絲專頁署名八百三十位女醫師，說明「這是一群理念相同的女性共同發聲。我們堅信台灣民主價值及主權，值得所有生活在這片土地上的人去關心及守護」、「日前蔡總統針對台灣主權堅定而明確的發言，扎實地守護了台灣的民主尊嚴，也真切地表達了我們的心聲」等立場。

參與集資活動的女醫師多低調不願意多談，或是認為無法代表全數人發言而選擇匿名。不具名受訪者指出，此活動主要背景是近期不少假新聞、豬瘟問題，以及對岸領導人的發言，擔心台灣民主價值受影響，因此當得知這個活動訊息時，就小額捐款支持。

也是女醫師的民進黨立委林靜儀指出，這群女醫師十分低調，自己當然也不便多談，比起針對單一個人、單一事件，更重要的是表達對於民主價值被影響的憂心、堅持民主價值不變的態度。

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