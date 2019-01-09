國民黨提案刪文化部預算 理由竟是「蔡不認九二共識」

2019-01-09

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院臨時會正持續針對「一○八年度中央政府總預算案」進行協商，九二共識竟成為國民黨立委刪減預算的提案理由。國民黨立委黃昭順等人提案，針對台灣導演傅榆在金馬獎的一番台獨言論，以及蔡政府不承認九二共識、造成兩岸關係推動困難，提案刪除文化部影視局預算一億○七五○萬元、並凍結文化部預算十％。

民進黨立委李俊俋昨受訪指出，承不承認九二共識是各政黨的主張，預算審查重點應該在預算內容，而非意識形態，希望國民黨多用點功。

何欣純︰不應以政治因素砍預算

民進黨立委何欣純說，預算攸關地方與全民建設，不應以政治因素來砍預算，更何況多數國人已清楚了解九二共識等同一國兩制，也不支持這種說法，國民黨還用這個理由卡預算，「擺明以政治意識形態砍預算」非常錯置。

黃昭順昨受訪表示，文化部預算比去年多了一億多元，助理撰寫提案內容時，寫得不夠好是事實，她向外界致歉，此提案在委員會審查時已撤案。

黃昭順︰審查時已撤案

國民黨立委以兩岸關係作為刪除預算的提案理由不只這一件。黃昭順也針對中研院、體育署分別提案，共同連署的還有國民黨團書記長曾銘宗。黃昭順在提案內容中表示，針對兩岸人才競爭及各國爭奪台灣人才問題，蔡政府為解決人才流失問題做了哪些努力？為何成效不彰？應積極檢討，因此提案凍結中研院預算一千萬元，書面報告後始得動支。

另外，黃昭順也提案表示，原由台中市主辦的第一屆東亞青運遭東亞奧會表決通過停辦，原因就在於紀政等人推動的東奧正名公投所致，東奧正名造成國內選手擔心害怕，體育署難辭其咎，體育署對公投相關行動也未有效遏止，因此提案凍結體育署「國家體育建設」預算十三億餘元的五分之一，經委員會審查後，修正為凍結二十分之一。

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