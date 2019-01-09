黨產會、潛艦國造預算 將上演表決戰

2019-01-09

立院臨時會審總預算 盼今明完成協商 拚後天三讀

〔記者林良昇、彭琬馨／台北報導〕立法院七日起協商一○八年度中央政府總預算案，朝野黨團連兩日協商到午夜，完成內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化委員會預算協商，其中攸關潛艦國造第二階段原型艦籌建等相關預算，朝野沒有共識，會議主席蘇嘉全裁示保留送院會處理。

還未協商的預算仍有交通、衛環、司法法制三委員會主管的預算，朝野希望能在今明兩天完成，以便在臨時會最後一天、本週五前完成三讀。

立法院挑燈夜戰協商總預算案，在內政委員會部分，國民黨團提案凍結黨產會預算五十％，協商沒有共識。外交及國防委員會部分，海軍司令部在一○八年度為潛艦國造第二階段原型艦籌建編列七十五億九七六萬一千元，朝野立委共計提出十一案要求凍結或減列案，但在協商沒有共識，蘇嘉全裁示保留送院會處理，將進行「表決大戰」。

經濟委員會部分，國民黨立委吳志揚質疑第三天然氣接收站仍存在爭議，如果深澳電廠能停工，為何三接不行？經濟部官員解釋，相關作法是為了控管時程，讓三接能越快動工越好。

蘇嘉全強調，朝野協商不是辯論能源政策優劣的地方，若什麼能源都不要，「最後就只能用蠟燭」。最終朝野達成共識維持原案，預算經經濟部專案報告後始得動支。

財政委員會部分，時代力量黨團質疑財政部稅務獎勵金、保護吹哨者不力等相關政策，祭出案海戰術，讓國民黨黨團書記長曾銘宗一度嗆「整本（預算提案）都你的啊！」、「我不想陪你玩」；協商後時代力量將攸關稅務獎勵金的提案全數保留，其餘部分提案撤案。

教育及文化委員會部分，委員會審議時原已減列故宮博物院「新故宮計畫」預算二億元、凍結二億元，但故宮博物院院長陳其南在協商時表示，近期有標案標出，有經費需求，希望不要刪除二億元預算，經協商後，改為凍結三億元。

大學違法兼職名單 教育部一週內公佈

時代力量立委黃國昌則質疑教育部對台大校長管中閔案反覆，要求教育部公佈各大學之前交給教育部的違法兼職名單，教育部官員卻以涉及隱私的理由不願公佈。蘇嘉全說，如果違法兼課怕被揭露，怎麼有資格當老師？教育部不應用隱私權協助違法兼職，應要揭露。

參與協商的民進黨立委鄭運鵬直言，兼課和當獨董都要公佈，應沒有要去識別化的問題；黃國昌則批教育部能拖就拖、能混就混。經協商後，立法院擬主決議要求教育部公佈名單，教育部次長姚立德承諾，一週內公佈。

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