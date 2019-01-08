月付250元 國民黨金門黨部占用國有地

2019-01-08

〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕行政院黨產會去年追徵國民黨不當取得財產近廿億元，遭國民黨拒繳提訟，陷入行政法院司法戰。據悉，黨產會今年將另闢「第二戰場」，全面清查國民黨佔用國產情形，發現金門縣黨部金沙據點佔用離島國土，一年僅繳三千元土地補償金，機關用地卻長年淪為黨用。

機關用地 長年淪為黨用

對此，國民黨金門縣黨部主委林芳旋表示，確實有付租金，「大概幾千元」；至於何時歸還？他回應說：「該怎麼做就怎麼做，黨產會什麼時候跟我們要，我們就什麼時候歸還。」他並說：「地上的兩層樓建築物，總要賠給我們吧？」

黨產會調查發現，位於金門縣金沙鎮成功路一之五號的「國民黨金門縣黨部金沙鎮聯絡處」土地為機關用地，屬國有財產署國有土地，上面竟是縣黨部據點，建物為國民黨所蓋。

「國有地被金門縣黨部佔用！」黨產會委員批評，國民黨長年佔用國土不還，一年僅繳三千元土地補償金，換算每月花二百五十元就能「佔好佔滿」，至今仍享受黨國特權，反觀一般民眾在金門要租間套房，每月至少需花五千元以上。

委員也質疑，國民黨金門縣黨部金沙據點是國有土地，且編制為機關用地，那是政府要用的土地，國民黨是政黨，並非政府機關，現在卻是國民黨在用，難道國民黨在金門「一黨獨大」就等於政府嗎？

黨產會︰國產署應收回

黨產會發言人施錦芳強調，國有土地被國民黨金門縣黨部佔用，所以國民黨才須繳交土地使用補償金，既然機關用地不能承租，土地所有權人國產署應收回再利用，而非收取低廉的土地使用補償金，繼續讓國土被政黨佔用。

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