中國緊追 我提升生物戰防護研究

2019-01-08

〔記者羅添斌／台北報導〕列為生物安全防護研究最高等級的P4實驗室，過去在亞洲地區僅有日本及台灣設立，具有對強烈病毒疫苗研究及生物作戰防護的研製能量，但中國去年在武漢設立P4實驗室並且正式運作後，已影響我國生物戰防護能力的領導地位。軍方高層官員昨透露，政府決定投入近五億元經費，全面更新國防部預防醫學研究所在生物防護研究的各項設施及軟硬體，以維持台灣在這項領域的優勢。

官員指出，預防醫學研究所的P4實驗室，列為整體生物防護研究計畫的第一優先項目，軍方並已在上週委託某知名建築師事務所，為P4實驗室的全面更新進行規劃，並將從歐美國家引進最新的生物防護研究設備。

中國興建的P4實驗室是在二○一五年竣工，並在二○一八年正式啟用，生物安全防護研究分為四個等級，第四等級（P4）即為最高安全等級，可以在實驗室內研究如伊波拉病毒等高致病性病原微生物，由於在此之前，亞洲地區國家當中，僅有日本及台灣設有P4等級實驗室，在全球生物安全防護研究領域中具有極高份量的地位，在中國P4實驗室啟用之後，已對台灣及日本領導地位產生衝擊。

高層官員透露，軍方已核定軍醫局提出的國軍生物防護研究計畫，將自今年起的五年內投入四億九五五八萬元經費，並以平台維護與建置、偵檢防治開發及生物防護能量提升等三項目標推展生物防護工作。其中，P4實驗室的能量提升列為首要重點，這部分軍方將投入五千八百萬元經費執行，並要在三年內率先完成。

國防部「預醫所」

已可試製炭疽疫苗

官員直言，這項計畫就是用以反制及因應我國可能面臨中國因素、生物恐怖主義及天然疫災等可能的生物威脅；在這項計畫完成後，除可促進生物戰劑偵檢防治能量外，更可展現及提振國軍在國際社會生物防護戰備整備不容忽視的力量。

不過，朝野立委在審查一○七及一○八年度國防預算時，對於軍方極少公布生物防護研究成果有不同意見，認為國軍花費鉅資投入生物防護研究，但數年來研究成果各界不易得知，原先承諾會進行研發量產的炭疽疫苗，也未告知進度。

官員說明，國軍已具有包括炭疽疫苗在內的各項疫苗試製能量，也已將相關進度向立院回報。依目前研發成果，國軍已經具有炭疽疫苗試製能量，以成本而言，每劑產製成本為台幣一百五十元。

官員表示，軍方先前為了完備炭疽疫苗研發能量，曾由國內一家民間公司向美國原廠購置三千劑炭疽疫苗，每劑單價為台幣四一六○元，該類疫苗做為軍方研究炭疽抗血清誘導物質及炭疽試製疫苗的比對品，由於國軍已具有炭疽疫苗的試製能量，目前已經沒有向外國購置疫苗及囤儲的需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/