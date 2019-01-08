立院協商總預算案 統刪240億

2019-01-08

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商今年度中央政府總預算案，會中決議統刪一．一九％，約兩百四十億元；另在國民黨團堅持下，將中選會正、副主委特別費凍結案，以及黨產會預算凍結案等，保留至院會處理，預計十日進行表決，最晚在臨時會最後一天、十一日三讀通過。

根據立院財委會彙整報告，今年度預算歲出編列兩兆兩百廿億餘元，朝野協商時，國民黨團書記長曾銘宗建議，統刪部分不可低於過去三年來的平均數，經與民進黨團總召柯建銘等人討論，並在政院主計總處主計長朱澤民當場試算下，由蘇嘉全裁示統刪一．一九％，約兩百四十億元。

本次臨時會將處理多達二一五七件提案，朝野黨團昨主要針對內政、國防及外交委員會的提案進行處理，協商到深夜，今將繼續協商其他委員會處理的預算。

在國民黨團堅持下，會中決議將中選會正、副主委特別費預算案保留，留待院會表決。至於中選會「選舉業務」經費部分，考量九合一選舉亂象叢生，會中決議將十二億一千餘萬元凍結十五％，待中選會向內政委員會專案報告後始得動支。

國民黨團另提案將黨產會一千八百六十一萬餘元業務費預算凍結一半，這部分也保留至院會表決。

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