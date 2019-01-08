江啟臣籲黨內想選總統的表態

2019-01-08

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○總統提名之爭，國民黨內過招，連系中常委、台北市議員徐弘庭將在中常會提案要求「儘速確定總統、立委初選時間表」，最晚在農曆年後就可以公佈初選時間。立法院國民黨團總召江啟臣表示，這次總統提名可能是國民黨有史以來第一次要經過初選決定人選，後續可能還要平復因初選競爭所造成的傷痕，呼籲黨內有意角逐大位者可以表態，人選都出來後，一起討論初選遊戲規則。

江啟臣指出，現在距離二○二○選舉只剩下一年，時間也差不多了。他說，過去大選前都有中常委有關於提名時程的類似提案，並不奇怪；既然有相關提案就代表黨員有期待，關心提名時程，都可以開放討論，現在最重要的雖然是立委補選，但相關時程，黨中央應該也已有規劃。

張亞中爭取提名參選總統

決戰二○二○，國民黨總統提名之爭熱鬧非凡。被視為前黨主席洪秀柱系統、孫文學校總校長張亞中昨在前立委蔡正元、邱毅陪同下，正式宣布將爭取國民黨提名參選二○二○總統選舉，張還高呼「洪秀柱打上半場，我打下半場！」

張亞中也高舉統派立場，強調兩岸是兄弟一家親，以「兩岸同屬整個中國，互為憲政分治政府」的「分治不分裂」立場與北京簽署「兩岸和平協定」，為兩岸確定和平發展框架。

蔡正元說，他希望張亞中的競選過程一路開綠燈，不是搞很多障礙，例如「防磚條款」等落伍的封建文化。

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