蔡籲別再講九二共識 柯反問︰不然應怎麼處理

2019-01-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕蔡英文總統呼籲各政黨不要再講「九二共識」，應清楚說出「拒絕一國兩制」。台北市長柯文哲昨受訪被問及看法，卻避答稱「如果這問題不存在，當然不用提，不然就是要有替代方案」，接著反指應該去問蔡總統，「不然你覺得應該怎麼處理？」柯也不願表態自己如何定義九二共識，推託指該名詞不是他提出的，「為什麼我要定義？」

對於中國和台灣在「九二共識」上各有各的說法，柯認為這就表示沒有共識；中國日前公佈其對「九二共識」的定義後，台灣人民這邊，「我想照單全收的應該很少。」當被問及他對九二共識又是如何定義時，柯不願表態，只說：「這個名詞也不是我提出來的，為什麼我要定義？」

此外，國民黨立委蔣萬安上週在政論節目上贊同蔡總統元旦談話中的「四個必須」，直言蔡總統「是對的」；柯則說沒有認不認同，且重點不是他，而是做做看，讓市場決定就好。

柯說「兩岸一家親」比較著重文化與經濟層面，意思是先聲明「我沒有打算對你有敵意，我們還是保持一種善意」。

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