痛批小英引發砲轟 朱立倫取暖 發文愛台又被酸

2019-01-08

〔記者賴筱桐、王榮祥／綜合報導〕前新北市長朱立倫前天在臉書發文，批評蔡英文總統無權要求各政黨不能談九二共識，引發很多民眾到朱的臉書留言表達憤怒；朱前天深夜再度發文，指對台灣這片土地的熱愛不分顏色。前立委陳其邁昨透過臉書表示，花五分鐘看完朱的最新發文，說穿了就是一篇「廢文」，質疑朱要選總統，沒回答任何問題，也沒表明任何立場。

朱立倫前天深夜在臉書貼文表示，他相信大家不分藍、綠、白，對這片家園的熱愛不會有差別，只是如何讓台灣利益最大化的想法及做法不同而已。他並說，臉書的留言他都看了，對於按讚、鼓勵打氣的朋友深深感謝，按怒、批評的聲音也虛心接受。

朱立倫說，務實面對問題並非怯懦，高漲的情緒終會褪去，負責任的政治人物要在關鍵時刻勇敢說出事實，負責任的政黨要能堅持長遠有利的政策方針，負責任的國家領導人要有能力把國家帶往民主自由、安定繁榮的方向，他不會沉默以對、會堅持到底，因為那是我們這一代的人共同的責任。

陳其邁︰不敢表明立場 一篇廢文

對此，陳其邁表示，反對一國兩制，是台灣人民多數意見，習近平定義的九二共識是「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而非一中各表，習已經說幾天了，朱卻不敢公開講：「習近平你的九二共識怪怪的，跟我們（國共雙方） 當時講的不太一樣。」

陳其邁質疑，朱立倫要選總統，面對兩岸問題，為什麼一出手就被大家批評怯懦？做為政治人物，朱沒有務實面對問題，在一些關鍵時刻，甚至怯懦、不敢說出自己的立場和主張，這樣的人是否有能力把國家帶往民主自由的方向？

對此，朱立倫幕僚回應，國民黨和朱立倫都反對一國兩制，不知陳其邁無厘頭的疑問從何而來？恭喜陳其邁只發了兩篇臉書文就可以擔任行政院副院長，再多發幾篇應該就能當院長了。

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