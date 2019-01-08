肯定小英挨罵台獨 蔣萬安滅火 稱九二共識存在

2019-01-08

〔記者林良昇／台北報導〕蔡總統在元旦談話提出「四個必須」，蔣家第四代、國民黨立委蔣萬安上週在政論節目上對於「四個必須」表達肯定，並對於中國領導人習近平所提「九二共識、一國兩制」的說法表達無法接受，引發藍營內部議論。他昨重申，反對一國兩制，不同意蔡總統稱九二共識不存在的說法。

蔣萬安肯定蔡總統的「四個必須」，許多深藍選民無法接受，批蔣「台獨」，蔣萬安國會辦公室電話昨被打爆，國民黨前立委蔡正元甚至酸蔣「涉世未深」。

重申反對一國兩制

立院國民黨團總召江啟臣為蔣緩頰，認為他所言遭簡化扭曲，蔣未脫離黨立場，如「反對一國兩制、捍衛中華民國」等，該段重點在最後，蔡總統若不接受九二共識，有無具體做法或新共識？而不是只造成兩岸僵局。

蔣萬安昨在立法院受訪也提出三點。第一，他反對一國兩制，台灣不是香港，台灣大多數的民眾也無法接受一國兩制。第二，無論誰當總統，都必須依照中華民國憲法，捍衛中華民國的主權和存在。第三，九二共識確實存在，也是過去兩岸交流基礎，如果沒有九二共識，過去兩岸之間是如何交流？ 所以他無法接受蔡總統說台灣從未接受九二共識這樣的說法。

蔣強調，無論誰當總統，他都支持中華民國存在的事實，台灣人民對自由民主的堅持，用和平對等的方式解決兩岸歧異，由政府授權公權力的機構，坐下來談。

對於批評他的人是否有誤解？蔣萬安回應表示，他支持九二共識的核心是一中各表， 一中是中華民國，基礎是中華民國憲法，實踐是兩岸人民關係條例；無論誰當總統，所謂的四個堅持，民眾都會支持。蔣萬安也表示，如果蔡總統不接受甚至不承認九二共識的存在，請蔡總統拿出具體可行的兩岸論述，而不是永遠文青式的口號，對三年來的兩岸僵局拿不出任何辦法。

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