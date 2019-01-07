國民黨總統提名時程 連系開槍

2019-01-07

要求最遲春節後公布 吳系質疑是為了特定候選人

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○總統提名之爭開打，在遊戲規則上各陣營高手過招，被視為連系的國民黨中常委、台北市議員徐弘庭將在中常會提案要求「儘速確定總統、立委初選時間表」，希望最晚在農曆年後公布初選時間；但被視為挺吳派的中常委曾文培直言，二○二○大選還有其他人還沒表態，現在談初選選制問題，難免被解讀是為了特定候選人。

國民黨中常委姚江臨則提醒，目前還有兩場立委補選在進行，農曆年後公布總統初選時間，「會不會太快？」

徐弘庭將在本週中常會上提案，要求「儘速確定總統、立委初選時間表」，最晚在農曆年後就可以公佈初選時間，他昨表示，二○二○年選舉對國民黨非常重要，不管是總統、立委初選，若不先把時程確定，恐怕會造成現任優勢。

徐弘庭指出，這次總統大選將會是國民黨有史以來第一次要辦有競爭者的初選，應該趁這次機會，把所有時間表列出來，明明白白公佈，給要登記的去登記，要打仗的去打仗，落實公平、公正、公開的制度。

徐弘庭表示，他正在與幾位民代出身的中常委，如國民黨立委江啟臣、蔣萬安等人討論，看是用提案或討論案進中常會；對政黨而言，不該拿制度當前哨戰，初選時程更為重要。

曾文培則說，「難道立委補選國民黨贏定了？」黨內初選不宜搞太激烈，應保留合作空間，否則二○二○選情也不樂觀。

王：尊重黨中央的規劃

慎重考量參選總統的前立法院長王金平，他昨出席病人自主權利法正式上路「病主元年．全民好命」記者會前受訪表示，他對徐弘庭的提案不清楚，他都尊重黨中央的規劃和處理，媒體追問是否要提早表態？王反問「為什麼一定要先表態呢？」反正到時候領表時就知道了。至於是否支持全民調？王低調表示，尊重黨中央決定，「他們怎麼做，我們怎麼支持。」

表態參選總統的前新北市長朱立倫，公開主張全民調是大眾比較容易接受的方式，黨中央則以拖待變，重申現有辦法民調結果七成，黨員投票佔三成的初選方式。黨主席吳敦義也強調不只有全民調一種選項，更暗指全民調易遭灌票，才造成當年「換柱」。

國民黨立委王育敏認為，吳、朱兩人各有考量，但國民黨內應從怎麼產生社會接受度最高的候選人來思考這問題，這樣全民調是比較可參考性的指標，她表示，當年「換柱」的情況是特例，不見得可以放大到全民調，吳敦義如果有覺得更理想的方式也可以提出來，大家一起討論，有意爭取大位的人可以儘早表態，提出自己對初選機制的看法。

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