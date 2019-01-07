星期專訪》代理黨魁 即將功成身退 林右昌：民進黨欠台灣人民一個美好的前途

2019-01-07

記者林欣漢、李信宏、盧賢秀／專訪

民進黨在九合一選舉敗選，連任基隆市長的林右昌臨危受命代理黨主席，順利完成黨主席補選作業及台北市、台中市兩區域立委補選提名事宜；他在選後提出「民進黨不該再緬懷過去對台灣的貢獻，台灣人民覺得不欠民進黨了。」論點，引起各界共鳴。對於民進黨未來的發展，林右昌強調：「民進黨欠台灣人民一個美好的前途！」

問：民進黨大敗，你認為要如何痛定思痛、救黨圖存？如何讓台灣人民重新接受民進黨？

答：民進黨對台灣民主化確實有貢獻，但歷經三次政黨輪替，民進黨在中央兩度執政，二○一六年更完全執政，多數的民意已經覺得「不欠民進黨了」，過去很多的民主前輩，如今卅五歲以下的年輕人都很陌生，對台灣的年輕人來說，民主已是他們的血液、生活的常態，民進黨如果把已經是年輕人的價值觀再講給年輕人聽，根本沒有號召力。

提出執政論述 找回人民信心

民進黨要重新找回台灣人民的信心，首先要提出簡單明白的執政論述與主張，讓民眾清楚了解民進黨的價值，並相信民進黨已掌握問題核心而且有解決的能力，人民就會覺得振奮有力道，這樣的民進黨才值得期待。

問：民進黨在這次選舉中，對於議題的回應及設定能力都不理想，在假議題、假新聞的澄清也反應遲鈍，二○二○該如何改善才不會重蹈覆轍？

答：選戰激烈攻防，假新聞、假議題或境外勢力的介入很難避免，重點要有「主導與設定議題的能力」，主導議題才能拿到選戰的主控權，讓輿論關注在我方設定的議題上，境外勢力、假新聞自然失效，否則被對手的議題拖著走，永遠也澄清不完，更何況澄清大多是沒用的，民眾只看到攻擊的訊息，澄清不易被看見，就像這次選舉，國民黨結合反空污、以核養綠、反核食等公投議題來主導話語權，民進黨闢謠澄清已事倍功半。

當對手拋出議題，我方就要提出民心更在乎、更接地氣的議題設定在對手前面，重新把輿論焦點導回我方設定的議題上，主導選戰的步調就能獲勝。

問：行政院長賴清德的辭意甚堅，如何化解僵局？

答：大家都希望賴揆留任，蔡總統及黨內各界人士也盡了最大努力，最後的決定權還是在賴院長身上，敗選當然要檢討，可是怎麼樣才是真正有擔當？不一定要辭職才叫做承擔，留下來解決問題才是最困難，沒有人比賴院長更了解行政部門犯了哪些錯，賴院長是最有辦法解決問題的人。

基、桃能勝選 贏在認真做事

問：二○二○總統大選，民進黨贏的策略為何？在基本盤藍大於綠的結構下，基隆、桃園勝選的因素何在？可否複製在二○二○的選舉？

答：以前的勝選不代表是下一次的基礎，基隆、桃園贏的策略很單純，第一是認真做事，第二是候選人與政黨要給人民信賴感，讓選民有強烈投票給你的理由，這無法一蹴可幾，從執政第一天就要做苦工，日積月累讓人民產生信賴感。

例如習近平發表九二共識的論調，蔡總統捍衛台灣主權尊嚴得到絕大多數民意的支持，總統在這兩天就得分，在網路的正面聲量超過北、高市長柯文哲、韓國瑜，政治人物在重大議題只要處理好，人民很快會給掌聲，府院黨各系統不要隨便製造議題或亂放炮，民進黨正面的形象就能累積加分，人民對蔡總統的信賴感也會回溫。

問：習近平重提九二共識的內涵是一國兩制、兩岸統一，蔡總統駁斥絕不接受，你覺得台灣民意如何看待兩岸歧異？

答：中國不承認中華民國的存在，是兩岸關係無法進展的最大障礙，光是這一點就不對等，我們承認中華人民共和國，但中國不承認我們還想消滅，台灣人民不可能接受如此蠻橫的中國，今天就算國民黨主政，也不會接受。

「民進黨才是最愛國的，現在都是民進黨在守護中華民國！」國民黨過去與共產黨交流時講九二共識，但已被習近平狠狠打臉，根本沒有國民黨所說的各自表述，只有一個中國、一國兩制，一切由中國說了算，習近平把國民黨的謊言面紗揭掉了。

兩岸關係要可長可久，首先要誠懇面對彼此存在的事實，習近平踩到台灣人民的底線，所以蔡總統的民意提高，中國不要低估台灣人民捍衛民主自由、堅持主權獨立的決心。

習近平說法 踩到台灣人民底線

問：對於彭明敏等四位本土大老呼籲蔡總統不要參選連任，你怎麼看？

答：民主社會中，每個人對國家大小事表達意見很正常，民進黨是成熟的民主政黨，公職人員的提名有完整的機制與程序，外界無庸置疑也不用擔憂，民進黨一定會提出最適當的人選。

問：國民黨與民進黨都湧現中生代接班的議題，你身為中生代，怎麼看待？

答：我從來不覺得中生代接班是個議題，只要你有能力而且時機到了，很自然就會水到渠成地接班，並不是喊接班就能接班，台灣是開放的民主政黨及國家，想出頭的人大可透過民主程序爭取。

凝聚全黨向心力 新黨魁的挑戰

問：民進黨主席補選由卓榮泰當選，你對他有何建議？陽春的黨主席手無資源，如何以黨輔政？

答：黨主席一定要有政黨發展方向的想法，凝聚全黨的向心力並鼓舞支持者的信心，過去民進黨有清廉、本土、反核等議題及主張，人民一清二楚，支持者自然跟隨，但執政後很少再宣傳，造成很多價值與主張在執政過程中變得模糊，與民眾的距離愈來愈遠，黨主席在這一塊要多些耕耘與努力。

另外，中國用經濟做為統戰的政治工具，表象談經濟交流，其實要台灣拿主權去換，中國人權大倒退，香港、新疆深受迫害，很多人被消失，台灣要多關心中國人民與全世界華人是否受到迫害，如果漠不關心，改天就變成我們了，民進黨主席要把這些事情講給支持者聽，建立民進黨應該被支持的價值與論述，這就是民進黨和台灣的核心價值，否則跟國民黨有何不同？

民進黨不能只是台灣的民進黨，更要做為「全世界華人的民進黨」，民進黨在台灣推動的民主成就在全世界絕無僅有，過程中沒有流血或政變，台灣就像燈塔，是世界華人民主的希望，民進黨就是燈塔與希望的守護者，世界各地的華人都是台灣應該關心與支持的夥伴，台灣愈關心世界各地的華人，就會讓台灣獲得更多的支持與保護，兩岸一家親並非負面，台灣與世界各地的華人也能一家親。

問：你這次順利連任基隆市長並刷新得票紀錄，四年後的下一步有何規劃？

答：市政繁雜忙碌，縣市長不宜兼任黨主席，因為兩件事都可能做不好，反而辜負市民及黨員的期待，我接下來的四年很清楚，就是專心把基隆市政做好，其他的不會特別去想或安排，未來一定會更努力。

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