設辦公室 李進勇挺蔡連任

2019-01-07

〔記者廖淑玲、張聰秋／綜合報導〕「敗選當然要檢討，但檢討不能成為內部的矛盾和鬥爭，蔡英文才是最能夠帶領台灣、守護台灣主權的政治人物。」前雲林縣長李進勇昨公開表態支持蔡英文再戰二○二○，並宣布即將成立正直辦公室及小英雲林聯合辦公室。

李進勇強調，二○二○大選是關係台灣生死存亡的一役，如果親中勢力得逞，九二共識連體的一國兩制必然接踵而至，只有蔡英文才是最值得支持的總統候選人，呼籲黨內一定要大團結贏得大選。

李進勇說，他即將在雲林縣虎尾文科路一二六三號成立正直辦公室及小英雲林聯合辦公室，可望在春節前正式啟動，未來將提供黨內同志、公職人員及雲林鄉親各種法律及相關服務、關心公共議題、支持延續二○二○本土政權。

史明籲蔡 重新走回大眾路線

此外，民進黨昨舉行黨主席補選，一向非常支持蔡英文的「台獨歐吉桑」、高齡一○一歲的台獨會創辦人史明，昨天指現在有很多蜚短流長攻擊蔡，讓外界誤認蔡疏離民眾，他呼籲蔡莫忘初衷，現在還來得及重新走回大眾路線，政策以百姓利益和福祉為依歸，就能重新贏回民意。

身兼彰化縣醫療界聯盟理事的社團法人牙醫師公會全國聯合會理事長黃人修，昨晚在彰化市席開七桌宴請史明，包括台灣中社理事趙宗宋、原貌文化協會創會理事長林啟生、前彰化縣文化局長陳文彬等人列席，史明在史明教育基金會董事長黃敏紅等人陪同下從台北搭高鐵前來。

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