總統府補強「兵力」 迎戰2020

2019-01-07

需要各派系「將軍級」人士入府

〔記者邱燕玲、李欣芳、王榮祥、陳心瑜、蔡文居、李雅雯／綜合報導〕民進黨新任黨主席昨出爐，由前行政院秘書長卓榮泰當選黨魁，府院黨運作將有新的調整。總統府方面，黨政高層認為應進行調整，「希望找將軍級的各派系人士入府幫忙」、「總統府需要補強兵力」，例如前行政院副院長林錫耀、前台中市長林佳龍等都可以在府內提供協助，畢竟面對二○二○，現在開始「要打仗了」！

蔡︰國家面臨挑戰 盼獲堅定相挺

蔡英文總統昨下午出席國際青年商會總會總會長暨理監事宣誓就職典禮。她在致詞中談到，國家正面臨很多外部挑戰，盼能獲得「堅定相挺」，行政院也正在研擬方案，讓民眾共享經濟成長紅利，如元旦談話中所說，今年會是拚民生、顧民主收成的一年。

陳菊︰誰選下任總統 黨內有機制

針對蔡總統連任議題，總統府秘書長陳菊昨引述小英的話，強調「責任比連任更重要」；至於誰代表民進黨參選下屆總統，她認為黨內有一定機制，大家都會尊重這機制。

至於獨派四大老「逼宮」，陳菊表示四位長輩長期為台灣努力，讓人非常感念，這階段除了對蔡總統有期待外，也應給台灣社會多了解，在台灣面臨困難危急時，應不分世代、黨派，團結才有力量，對四大老的指教會虛心檢討。

前行政院長蘇貞昌認為，「這不是逼宮」，大家應該尊重對國事的意見，民進黨還是要很努力，尤其是選後應該要好好檢討反省、回應民意，把各方面做得更好，讓人能夠過好生活。

在內閣人事方面，儘管蔡總統仍在慰留賴揆，但因賴揆對九合一選舉的大敗相當自責，辭意堅定，知情官員說，立院臨時會本週審完今年度中央政府總預算案後，將是賴揆走人的時機，估計立院最快週三審完總預算案，目前傾向週四行政院院會提出內閣總辭案；若過了週四上午院會時間立院才通過總預算案，未來也不排除召開臨時院會提出內閣總辭。對於去留問題，賴清德昨在台南表示，他會在適當時機向大家報告。

陳菊表示，在情感上她期盼賴留下來，但他既然已經公開表態堅定承擔、堅定離開以負起責任，會尊重他的選擇。

儘管決策高層已內定由蘇貞昌接任閣揆，但蘇貞昌昨仍未鬆口。他說，賴院長做得很努力、很好，現階段還是要請賴院長繼續努力，繼續做行政院長。

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