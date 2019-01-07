鄭文燦、黃偉哲︰新黨魁要更接地氣

2019-01-07

鄭文燦︰這黨主席不好做

〔記者魏瑾筠、王涵平、蘇孟娟／綜合報導〕民進黨黨主席補選昨天投票，桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、前台中市長林佳龍期許新黨魁更接地氣、像桶箍，致力團結勝選，帶領民進黨繼續執政。

黃偉哲︰新官上任無蜜月期

鄭文燦昨上午投票前，在媒體追問下，鄭文燦暢談他對新任黨主席的三點期許，一是希望新任黨主席能協助黨在執政問題上能夠更扎根、更接近地氣，對的事情要支持，錯的事情也要能即時改正。第二希望新任主席得要沉得住氣，也要有足夠的韌性，「我想這黨主席不好做」，自己支持新任黨主席面對每一個挑戰。第三是新主席必須積極準備總統及立委的選務，期望可以很快地熟悉運作黨務。

台南市長黃偉哲昨日投票時說，民進黨重新執政後二年多來的敗選，值得思考反省，新主席要像桶箍，讓民進黨團結。在選舉結果出爐後，他也恭喜卓榮泰，提醒新官上任沒有蜜月期，希望新任主席把握當下，從今天就開始啟動改革，回應民眾期待，帶領民進黨延續執政。

林佳龍︰應推動黨政同步

前台中市長林佳龍昨投完票後指出，在民進黨最困難的時刻，敬佩兩位候選人挺身而出帶領民進黨；他期待新當選的黨主席能夠秉持台灣優先的精神，捍衛台灣主體性；也盼新主席推動黨政同步，因為民進黨是執政黨，未來的黨主席要能夠接地氣，協助推動政務，協調總統、行政院及部會、立法院的朝野，甚至是民間各方面的力量。另外，更要以「能夠勝選的人選做為未來提名的標準」，只有以公平、透明，團結黨內外的力量，才能贏得總統跟立委勝選。

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