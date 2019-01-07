卓：現在最重要的是「大小戰役勝選」

2019-01-07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨第十六屆黨主席補選由前行政院秘書長卓榮泰勝出，他昨晚受訪表示，此次不是任何一個人得到權力，而是要無私為黨努力；此刻開始，不會再提此次選舉輸贏，更重要的是民進黨在二○二○年之前大大小小戰役的勝選，他會是「一直跟大家在一起的黨主席」，民進黨也會勇敢地守護台灣。

打立委補選 先用現有團隊

至於黨務人事何時到位？卓榮泰說，會在週三上任黨主席後再進行安排，目前還有廿多天就要立委補選，這個時候應該要用現在的戰鬥團隊，把這廿多天的選舉工作做好。他並感謝競爭對手游盈隆過去這段時間寶貴意見，兩人未來一定要共同合作黨務改革。

對於二○二○年總統大選黨內提名，卓榮泰表示，黨有黨的機制，一定照黨的機制走，任何黨員都有公平參選權利，經由黨內機制產生的同志都是最強的，這樣才能贏得社會對話。

對於選前提出當選後將舉辦黨路線大辯論，卓榮泰表示，去年底選舉後，桃園市長鄭文燦曾提出要辦「執政興革會議」，他會把此概念融合在一起。他會用最快速度、最周延規劃，設計大家最重視的議題內容，當中的議題絕對會與國人相關，對議題持開放意見。

游︰換個方式守護家園

黨主席選舉敗北的游盈隆昨則於臉書發文表示：「民進黨是咱的家，再破再舊，我們都不會嫌棄。」「我愛我們的家，…感謝大家對盈隆的支持，我們沒有輸，只是換個方式繼續守護我們的家園。」他並恭喜卓榮泰任重道遠，他會再回來，和大家一起打拚。

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