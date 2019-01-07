獲72.6％選票 卓榮泰當選民進黨主席

2019-01-07

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕民進黨第十六屆黨主席補選結果昨晚出爐，在黨內各派系支持下，卓榮泰以二四六九九票、七十二．六％得票率，大贏游盈隆的九三二三票（得票率廿七．四％），當選民進黨新任主席，將於週三就職，接掌總統蔡英文在九合一大選慘敗請辭後的黨主席職務。

大勝游盈隆 黨政人士︰對蔡是正面鼓勵

此次黨主席補選，有投票權的黨員為廿萬二五六八人，由於並未合併進行黨職選舉或公職初選，投票率僅十六．九％，是歷次補選最低的一次。

黨內中生代共推前行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，被視為各派系可接受的「最大公約數」；游盈隆則標舉「反英」旗幟，有前總統陳水扁、獨派及黨內反英勢力支持。此次黨主席補選也被視為「保英」、「反英」之爭。

週三上任 挑戰接踵而來

投票結果顯示，在卅一個縣市黨部、海外、特種黨部及歐洲籌委會中，游盈隆僅在彰化縣、台東縣、非洲黨部勝出，其餘廿八個黨部都由卓榮泰勝出。其中，陳水扁的故鄉台南，卓榮泰拿下五十九．八六％選票，游盈隆為四十．一四％，為卓勝出的區域中差距比率最小。卓榮泰將接續蔡原本的黨主席任期至二○二○年五月二十日。

黨內人士指出，卓榮泰以超過七成支持度勝選，顯示民進黨在支持度低迷下，沉穩的氛圍成為主流，對蔡政府來說是正面鼓勵。結果也顯現，民進黨主流聲音並不認同游盈隆在蔡英文上任後採取的批鬥作法，此次補選是黨內對蔡政府的間接信任投票，黨員願意給蔡政府機會。

黨內人士表示，卓榮泰當選黨主席後，首先要面對六席區域立委補選，以及二○二○年總統、立委選舉提名，並不輕鬆，每個挑戰都牽涉民進黨的存續。對於反英勢力敗北，該人士認為，卓上任後，應要去拜訪這些大老及對蔡政府想法不一樣的人，做最大誠意的整合，民進黨此刻沒有分裂的本錢，應該以台灣最大利益來合作。

國民黨︰盼卓正視兩岸問題

國民黨文傳會副主委兼發言人歐陽龍表示，國民黨恭喜卓主席當選，希望以後兩黨互動良性競爭，才是對台灣人民好，也希望卓上任後，正視兩岸的問題，府、院、黨合作，把兩岸關係做為首要的施政與執行的目標。

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