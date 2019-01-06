酸蔡一日行情遭噓爆 柯︰我比較務實

2019-01-06

〔記者黃建豪／台北報導〕總統蔡英文近期強勢回應中國國家主席習近平的一國兩制言論，獲得不少民眾掌聲，人氣扶搖直上，卻遭台北市長柯文哲潑冷水稱「一日行情、不要炒短線」。柯的言論引來網友負評如潮，感嘆「對柯非常非常失望」，也讓柯文哲相關文章罕見地在網路社群平台「批踢踢實業坊」（ＰＴＴ）上，一面倒遭網友噓爆。柯文哲昨強調，他比較務實，台灣對外還是由國防和經濟決定一切。

柯文哲昨為參加立委補選的「柯家軍」陳思宇造勢活動站台，被媒體追問潑蔡冷水遭網友負評一事。柯回應，不要幻想每天講一句話，每一個人都給你鼓掌叫好，一定要加分或負分，除非永遠都不講話，且台灣在對外關係上面，終究最後還是國防和經濟決定一切。

柯文哲強調，他是比較務實的，因為不管講什麼，下一步還是要解決問題，所以對他來講，目前不需要發現問題、解釋問題的人，也不需要製造問題，要的是解決問題的人。

柯文哲自認沒有說錯話，他說，台灣對外關係的最後決定因素，一是國防、一是經濟，這兩個最重要，而精神層面是建立在物質層面上，物質層面要有一定的水準。

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