郭國文質疑 郭信良、謝龍介條件交換

2019-01-06

支持選議長換補選立委？

〔記者吳俊鋒、邱灝唐、楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選，傳出國民黨可能派出現任議員謝龍介跨區參選，爭取民進黨提名的勞動部前次長郭國文昨召開記者會表示，他不怕與謝龍介對戰，但合理懷疑是謝龍介與台南市議長郭信良議長選舉的條件交換，擔心會侵蝕台南的民主基礎。

郭信良反擊抹黑

面對指控，郭信良重砲反擊，表示他與謝龍介沒有任何協商與條件交換，郭國文不該因民調落後，就用抹黑手法傷害別人。他也批郭國文推動「一例一休」害民進黨敗選，還不思檢討，如果再亂說，他一定提告。

同樣爭取民進黨提名的陳筱諭指出，謝龍介是否參選，她不評論，但奉勸黨內競爭對手不要好像已獲得提名，這不尊重民進黨內提名的民主機制與支持者改革的強烈意志。

對此，郭國文強調，他是依循國民黨布局的脈絡，自然、合理地推測謝龍介與郭信良的關係，並善意提醒，郭信良卻扭曲他的原意。日前台南七大工會領袖已公開澄清，「一例一休」不應由郭國文負責，他無意挑起同志或前同志之間的口水戰，他的原意是民進黨應推出最強人選來戰勝國民黨。

謝龍介本人不在國內，無法得知其回應，但有多位國民黨議員私下表示，謝的確是最佳強棒，尤其是謝龍介如果參選，包括高雄市長韓國瑜等人都會來站台，爆發力不容小覷。國民黨組織經營部副主任莊占魁昨表示，黨中央正評估最有勝算的人出來，也希望民進黨不要胡亂攀咬。

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