吳重提換柱 朱︰我應再向洪道歉

2019-01-06

〔記者廖雪茹、王駿杰、楊心慧／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨出席新竹縣、市黨部感恩茶會，在被問及如何產生總統人選時，吳敦義表示，國民黨過去數十年來，有不同的產生方式，各種方式都採用過，沒有對或錯，只是因應時局，選擇最合適的方法。

吳敦義表示，國民黨過去數十年有包含民調占七成、黨員民調占三成，也有全民調、黨代表大會決定、全體黨員投票等，各種方式都採用過，大家可以商量用哪種方式，最能達到國民黨提名人選的期望。

吳︰因應時局 選最合適提名方式

吳敦義強調，二○二○年總統與立委大選，一定會用適當制度，最可靠且公正的方法，以品德、操守、能力、政績與忠誠度等標準，挑選出最適當的人選，這是他擔任黨主席的責任。

至於建議黨內採全民調方式的前新北市長朱立倫，前天遭吳敦義酸二○一六總統初選採全民調，總統候選人洪秀柱還不是被換掉。朱立倫昨上午出席活動對此回應：「謝謝吳主席的提醒，我應該跟洪主席再道歉。」

至於是否有和洪秀柱修補關係，朱立倫則說：「謝謝洪阿姨，但還是正式向洪主席道歉。」不過他話鋒一轉，表示二○二○年總統大選只有一個目標，國民黨一定要贏，並重振台灣經濟，改善兩岸關係，讓人民日子過得好。

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