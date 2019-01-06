與中對話 要統一口徑 國民黨縣市長將會商

2019-01-06

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義九日將邀集黨籍十五位直轄市、縣市長，以便當會形式召開「兩岸城市交流相關事項會議」。據了解，因應中國國家主席習近平日前發表對台談話，擴充解釋「九二共識」引發爭議，當天會議，黨中央及藍營地方首長將就未來與對岸交流接觸時的應對立場，定調統一口徑。

只能以「一中各表」回應「一國兩制」

黨內人士指出，根據黨中央四日下班前的聯絡情形，十五位藍營百里侯當天可望全員出席，雖然縣市政府與對岸接觸僅屬城市交流層次，但有時難免觸碰敏感的政治問題，尤其習近平最近把「九二共識」與「一國兩制」混淆在一起，大家有必要溝通取得一致口徑，如果未來接觸時對方再提「一國兩制」，恐怕只能以「一中各表」回應。

黨內人士表示，過去國民黨到對岸都只提「九二共識」，前總統馬英九在新加坡「馬習會」公開場合也未提「一中各表」，就是避免對方講出「一國兩制」，畢竟對雙方都不好看，只是這種想法過去經常被修理。

該名人士認為，習近平的對台談話其實對國民黨並非壞事，中共現在好像不承認原來的「九二共識」，反而凸顯國民黨的「一中各表的九二共識」，是一個各方還可以接受的公約數。

這位人士強調，中華民國是國民黨創建，如果中華民國被消滅，國民黨還有什麼存在意義？因此國民黨已退無可退，過去藍營在對岸只講「九二共識」，如果未來對岸要再提「一國兩制」，也就只能端出「一中各表」四個字。

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