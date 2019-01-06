要求表態 跨黨派議員 籲縣市長拒一國兩制

2019-01-06

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕中國領導人習近平提出「共謀國家統一」等對台促統說法，引發台灣社會反彈。多位跨黨派新科議員昨在立法院召開記者會，要求縣市首長針對習近平的說法明確表態，拒絕「一國兩制」。

社民黨台北市議員苗博雅在記者會上表示，擁有理念的政治人物，提出許多改革，一旦一國兩制出現，「所有理想與改革理念都不用再談」，呼籲各黨派的人、甚至國民黨議員也應該站出來，向國際社會表明台灣拒絕一國兩制的態度。

民進黨台中市議員黃守達強調，此時的台灣比任何一個時刻都需要團結，對岸已清楚說明「九二共識等於中國的一國兩制」，甫上任的地方縣市首長，應儘快站出來，向民眾表明拒絕「一國兩制」的態度。

跨黨派新科議員並已在網路進行連署號召，表達「支持蔡英文總統、拒絕一國兩制，民主是台灣最大共識」的態度。

募資登抗中廣告 台青一日募到70萬

此外，台派青年田昀凡也在臉書公開募資，以「台灣青年對抗中國統戰宣言」為題刊登廣告、聲援總統蔡英文，募資活動在田昀凡個人臉書進行，一天之內就募到七十萬廣告費，展現台灣年輕公民的社會力量。

「台灣青年對抗中國統戰宣言」登報內容提到，台灣長年面對中國在國際的打壓，然而，自蔡英文就任總統以來，對台灣主體性從未有絲毫讓步，更強化和美、日、東南亞等周邊國家的關係。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/