民進黨主席今補選 卓游衝刺催票

2019-01-06

新黨魁上任後 首先面臨立委補選等硬仗

〔記者蘇芳禾、黃淑莉、王峻祺／綜合報導〕民進黨主席補選今天投票，兩位候選人卓榮泰、游盈隆昨都把握最後一天全力衝刺，向黨員拉票。新任黨主席上任之後，首先要面臨六席立委補選等硬仗，未來還要帶領全黨迎戰二○二○總統及立委選舉。

民進黨去年九合一選舉遭逢挫敗，蔡英文總統辭去黨主席，今日補選產生的黨主席，將接續蔡原本的黨主席任期至二○二○年五月二十日。民進黨組織部主任李政毅表示，黨主席補選預估投票率約三、四成，民進黨員二十六萬人，具投票權者約二十萬人。

蔡總統不再兼任黨主席，新任黨主席未來如何處理黨政關係，以及對於行政部門各項施政表現的態度，也受到外界關注。

兩位候選人卓榮泰和游盈隆，昨都把握最後一天全力衝刺，卓先到雲林辦黨員座談，傍晚接受電台專訪後，再到中部地區拜票。曾投入花蓮縣長選舉的游盈隆，則前往花蓮、宜蘭等地舉辦黨員座談，強化東台灣的基層支持。

卓榮泰在雲林座談時表示，去年民進黨敗選最主要原因是改革腳步太快，沒做好溝通，尤其在一例一休、年金改革、空污防制、同婚及菸捐等方面，大目標很好，但因太急著上路，讓民眾有很多誤解。他強調，黨內改革可以大破大立，但社會改革則要循序漸進，想好再做。

對於本土大老呼籲蔡總統放棄連任，卓表示，蔡總統在面對中國威脅時，有清楚的國家走向，此時此刻盼全民做總統的後盾、做台灣的後盾，不同聲音暫放一旁，向世界展示台灣是團結一致的。

至於二○二○年總統及立委大選，卓榮泰說，會依照黨的機制來走，他主張大戰略、大戰局、聯合作戰方式，用更多資源整備與人員調度，維持本土的政權。

游盈隆在花蓮與支持者座談時慨嘆︰「民進黨的政黨形象還在嗎？」游說，民進黨長期被質疑沒有執政能力，更被攻擊沒有能力促進台灣經濟發展及處理複雜的兩岸關係，如今又慢慢沒有了理想性，連道德也出現很嚴重的問題。

游盈隆強調，未來民進黨還需要重建社會信賴和支持，強調自己參選是「救亡圖存」，並非鞏固個人權位，救黨救台灣，一定要一起向前走，才會有希望。

兩人臉書隔空交鋒

兩人昨還在臉書隔空交鋒。卓榮泰指出，游的批評令人遺憾，他要呼籲黨內同志「選擇團結、拒絕分裂」，讓這一切畫下休止符。游盈隆則盼黨員支持他，投給民進黨的希望，他並說︰「當然你也可以投給保皇派，確保失敗，全黨一起沉！」

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