民進黨主席今補選 卓游衝刺催票

2019-01-06

新黨魁上任後 首先面臨立委補選等硬仗

〔記者蘇芳禾、黃淑莉、王峻祺／綜合報導〕民進黨主席補選今天投票，兩位候選人卓榮泰、游盈隆昨都把握最後一天全力衝刺，向黨員拉票。新任黨主席上任之後，首先要面臨六席立委補選等硬仗，未來還要帶領全黨迎戰二○二○總統及立委選舉。

民進黨去年九合一選舉遭逢挫敗，蔡英文總統辭去黨主席，今日補選產生的黨主席，將接續蔡原本的黨主席任期至二○二○年五月二十日。民進黨組織部主任李政毅表示，黨主席補選預估投票率約三、四成，民進黨員二十六萬人，具投票權者約二十萬人。

蔡總統不再兼任黨主席，新任黨主席未來如何處理黨政關係，以及對於行政部門各項施政表現的態度，也受到外界關注。

兩位候選人卓榮泰和游盈隆，昨都把握最後一天全力衝刺，卓先到雲林辦黨員座談，傍晚接受電台專訪後，再到中部地區拜票。曾投入花蓮縣長選舉的游盈隆，則前往花蓮、宜蘭等地舉辦黨員座談，強化東台灣的基層支持。

卓榮泰在雲林座談時表示，去年民進黨敗選最主要原因是改革腳步太快，沒做好溝通，尤其在一例一休、年金改革、空污防制、同婚及菸捐等方面，大目標很好，但因太急著上路，讓民眾有很多誤解。他強調，黨內改革可以大破大立，但社會改革則要循序漸進，想好再做。

對於本土大老呼籲蔡總統放棄連任，卓表示，蔡總統在面對中國威脅時，有清楚的國家走向，此時此刻盼全民做總統的後盾、做台灣的後盾，不同聲音暫放一旁，向世界展示台灣是團結一致的。

至於二○二○年總統及立委大選，卓榮泰說，會依照黨的機制來走，他主張大戰略、大戰局、聯合作戰方式，用更多資源整備與人員調度，維持本土的政權。

游盈隆在花蓮與支持者座談時慨嘆︰「民進黨的政黨形象還在嗎？」游說，民進黨長期被質疑沒有執政能力，更被攻擊沒有能力促進台灣經濟發展及處理複雜的兩岸關係，如今又慢慢沒有了理想性，連道德也出現很嚴重的問題。

游盈隆強調，未來民進黨還需要重建社會信賴和支持，強調自己參選是「救亡圖存」，並非鞏固個人權位，救黨救台灣，一定要一起向前走，才會有希望。

兩人臉書隔空交鋒

兩人昨還在臉書隔空交鋒。卓榮泰指出，游的批評令人遺憾，他要呼籲黨內同志「選擇團結、拒絕分裂」，讓這一切畫下休止符。游盈隆則盼黨員支持他，投給民進黨的希望，他並說︰「當然你也可以投給保皇派，確保失敗，全黨一起沉！」

  • 民進黨黨主席候選人卓榮泰昨出席雲林地方黨員、黨工座談。（記者黃淑莉攝）

    民進黨黨主席候選人卓榮泰昨出席雲林地方黨員、黨工座談。（記者黃淑莉攝）

  • 民進黨黨主席候選人游盈隆昨在花蓮舉行黨魁投票前的最後一場座談。（記者王峻祺攝）

    民進黨黨主席候選人游盈隆昨在花蓮舉行黨魁投票前的最後一場座談。（記者王峻祺攝）

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