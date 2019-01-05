負數票公投案被駁回 陳冲告贏中選會

2019-01-05

〔記者溫于德、黃欣柏／台北報導〕前行政院長陳冲去年推動的「負數票」公投提案，遭中選會駁回後，改提行政訴訟，經台北高等行政法院審理，認定陳請求中選會應准許繼續辦理該公投案有理由，昨撤銷原處分，判陳勝訴；中選會代理主委陳朝建對此表示，將依法提起上訴。

主張可投候選人反對票

「負數票」制度，主張人民除可投同意票給喜歡的候選人，也應有投「負數票」（即反對票）的權力，同意票扣除負數票後，由較高票數者當選，如此可有效淘汰掉政壇上的「爛蘋果」。

中選會去年五月認定陳冲的「負數票」提案不符合公投法規定，依法駁回。陳冲不服，提起行政訴訟。

北高行昨指出，依公投法規定，公投案主文及理由須紙本公告，但有鑑於圖示說明比起文字更易使人了解，如將圖示換算成文字，只要不超過明定二千字，並未違反規定。

北高行也說，憲法增修條文第二條第一項僅規定「以得票最多之一組為當選」，未明文排除「負數票制」。「負數票制」公投案僅是立法原則創制，在公投案通過後，立法院依此制定法律，法律是否違憲由大法官解釋，非中選會職責，中選會以「憲法規範架構」為由，令陳冲補正，並以未補正為由駁回，顯有不當。

至於「負數票」制度對選舉的影響，內政部常務次長林慈玲說，現在談還太早，該提案還沒走到立法程序，行政機關無從評估。陳朝建也表示，中選會對此不予評論。

立委︰恐造成選務混亂

民進黨立委管碧玲則認為，「負數票」制度完全不可行，目前全世界較成熟的選制只有單一選區制、複數選區制、比例代表制及選擇投票制，貿然採行「負數票」制度恐會造成選務大混亂。

管碧玲也強調，我國有罷免制度，如果真的要凸顯人民「不同意」的聲音，應該是要修法降低罷免門檻，另設計一套違反「票票等值」原則的「負數票」制度，顯然是多此一舉。

國民黨立委許毓仁也表示，國人已經非常熟悉現行投票方式，且「負數票」概念與現行罷免制度相似，是否有必要推行需要深思。比起「負數票」，不在籍投票才是當下必須推動的項目。

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