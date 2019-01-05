國民黨溢領退休金高官 8日前不繳恐遭管收

2019-01-05

〔記者陳恩惠／台北報導〕考試院銓敘部認定包括前副總統連戰在內的八名國民黨退休高官，涉嫌溢領黨職併公職退休金二○三六萬元，幾經催討無人還款，去年十二月初將案件移送法務部行政執行署追討。台北分署證實，去年底寄出七張催繳通知書後，連戰前天已託人臨櫃繳清十萬元，前考試院長關中則提出行政訴願，另五人必須在下週二（八日）前履行，若是拒繳，可能祭出查扣財產或管收方式。前台中市長胡志強另由台中分署處理。

據悉，台北分署負責追討的對象，除了連戰，還有前監察委員黃肇珩的五四三萬元、前僑委會副委員長王能章的四六○萬元、前考試院長關中的三五一萬元、前僑委會委員長焦仁和的二二○萬元、前考試委員蔡憲六的一六七萬元、前監察院長陳履安的一二二萬元。

行政執行署自去年九月起，陸續受理考試院銓敘部、各縣市政府移送的追討「黨職併公職溢領退休金」案件總共廿六案、總金額高達一億餘元。台北分署去年十二月間已分別發出繳款通知書給義務人限期履行。

連戰已繳清10萬元

據了解，連戰三日已委託友人，前往北市南京東路上的台北分署，臨櫃繳清溢領的十萬元退休金。

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