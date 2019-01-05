吳、周聯手卡朱？ 朱：沒有分裂的本錢

2019-01-05

〔記者陳昀、俞肇福、何玉華／綜合報導〕國民黨競逐二○二○總統大位之戰持續升溫，國民黨主席吳敦義邀請前台北縣長周錫瑋出任副主席，被認為「卡朱」意味濃厚。前新北市長朱立倫昨指出，國民黨團結都不一定能勝選，所以絕對沒有所謂誰卡誰，或對抗、分裂的本錢；而且周錫瑋是他的好朋友，願意為國民黨服務絕對是好事。

不過，周錫瑋出任國民黨副主席的人事案，吳敦義二日上午受訪時證實周已經點頭，但當天中常會卻未將周的人事案排入議程；吳敦義昨僅簡單回應表示，是為了避免誤會。

周錫瑋昨晚則在臉書開直播，強調他與朱立倫、吳敦義都是多年的好朋友，最近和朱立倫常用LINE聊天；周錫瑋在徵得朱立倫同意後，秀出兩人的對話，強調兩人關係友好，不會有誰卡誰的問題，包括朱立倫給他加油，還說周錫瑋「又不是Lady卡卡」等。

周錫瑋秀與朱對話 稱兩人友好

周錫瑋也說，副主席人事案只是延後，絕對不是外傳的卡朱立倫，吳敦義找他，就是為了革新國民黨，讓黨員、人民信任，三人都希望幫人民做事，黨、國強盛，民眾一起過富有的日子。

朱立倫受訪則表示，民主政黨一定有多元聲音、多方參與，但民眾現在討厭民進黨，不代表就會支持國民黨，國民黨團結都不一定能勝選，絕對沒有分裂的本錢；而周錫瑋是他的老朋友、好朋友，且年富力強，他願意為國民黨服務絕對是好事。

至於吳敦義邀請縣市長召開兩岸城市交流會議，被視為參選佈局之路；朱立倫說，主席多找縣市長是好的，在野黨能結合的就是縣市長、立院黨團及地方議會，他一向主張國民黨要開大門走大路，結合更多民意，這絕對是好事。

談及高雄市長韓國瑜的「麻將相公說」，朱立倫笑答，他不會打麻將，只知道麻將不是為了賭錢，是大家為了娛樂、很快樂，就是誰贏錢、誰請客，大家吃吃飯。

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