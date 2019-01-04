五星旗飄玉山引發爭議 國家公園擬禁政治活動

2019-01-04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國強化對台統戰力道，為避免五星旗飄揚玉山主峰事件重演，內政部正預告太魯閣、玉山、台江國家公園區域內禁止事項修正草案，嚴禁足以引發社會爭議或衝突的政治行為或活動，若認定違法可開罰六千元，未來不排除台灣的國家公園全數比照辦理。

去年十月，自稱五星旗鐵衛隊發起人、無黨籍台北市議員候選人鄭建炘，攜帶五星旗攀登玉山，登頂後高舉五星旗，宣揚統一理念，各界譁然，最後市議員選舉僅獲二百三十三票落選。

內政部現正啟動修法，去年十二月下旬陸續預告，將修正「玉山國家公園區域內禁止事項」、「台江國家公園區域內禁止事項」、「太魯閣國家公園區域內禁止事項」，不歡迎民眾在自然山林從事政治活動。

據了解，玉山主峰為東北亞第一高峰，每年攀登玉山人數高達三萬多人，早被中國視為統戰熱點；太魯閣國家公園的峽谷地形享譽國際，內政部營建署歡迎各國的遊客蒞臨欣賞美景，但不歡迎政治性活動；陽明山、雪霸、墾丁、金門、海洋五個國家公園，則尚未修正禁止事項。

營建署副署長陳繼鳴表示，關於選舉行為及政治活動的禁止事項，較常出現在玉山、七星山等幾個熱點，幾個尚未公告修正禁止事項的國家公園，也正彙整其他的禁止事項研擬中，不排除全部國家公園列入辦理。

對於在國家公園拿五星旗是否算是政治行為？陳繼鳴強調，條文是指「足以引發社會爭議或衝突」，因為涉及言論自由，這部分認定會很嚴謹，關於違反禁止事項「國家公園法」母法有明定罰則，如果認定違法可以開罰六千元。

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