民進黨中評委意見相左 南市議員跑票案延後處置

2019-01-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中評會昨召開會議，討論全國縣市議會正副議長選舉違紀案。據了解，黨內共十三名違紀跑票的縣市議員中，僅有備受關注的台南市正副議長選舉跑票案，因為中評委意見相左，經中評會主委蘇治芬裁決假投票後，沒有做出決議。包括自行退黨參選並當選台南市議長的郭信良，投票前宣布退黨的黨籍議員陳怡珍、周麗津、吳通龍，以及宣稱誤投的黨籍議員陳碧玉，都未被開除黨籍。

針對中評會未立即開除跑票的台南市議員，立委段宜康開砲，批評中評會乾脆解散。中評會主委蘇治芬說，她將南下調查，請段稍安勿躁。

中評會昨處理其他縣市議長選舉跑票案後，最後討論台南市正副議長選舉跑票案。有中評委主張，為讓市長黃偉哲施政順利運行，對於郭信良等人違紀案應先調查，也要先問過黃偉哲意見，暫緩討論，待下次中評會再處理；也有中評委主張，應遵照黨紀進行討論處置。

由於兩派意見不同，蘇治芬當場裁示假投票，決定是否繼續討論此案。除了蘇治芬未投票，其他十名中評委中，陳大鈞、郭國文、陳坤榮、何美惠投下贊成票；蔡易餘、詹晉鑒、林寶興投下反對票；賴惠員棄權；蔡昌達、許木桂未出席。因未作成結論，下個月再處理。

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