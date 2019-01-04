高市府爭歲計賸餘 政院打回票

2019-01-04

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統拋出歲計賸餘分享弱勢議題，引起高雄市長韓國瑜關注，副市長洪東煒昨北上行政院院會，詢問中央的歲計賸餘是否要補助地方，財政部長蘇建榮與主計長朱澤民回應，若要補助地方，須經立法院通過，而且要有科目。行政院長賴清德說，要解決地方債務，不是靠中央歲計賸餘，重點在於開源節流，要靠地方興起建設。

賴清德分享他曾任台南市長的經驗說，如何解決地方債務的問題，地方要推動公共建設，公共建設的一開始雖然是支出，但長期規劃後地方稅會增加，這需要長期規劃，不是一蹴可幾，他建議高市府朝這方向規劃、思考。據悉，由於中央歲計賸餘補助地方缺乏法源依據，政院對此持保留態度。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，新北市長侯友宜、台北市長柯文哲與台中市長盧秀燕昨都列席行政院會，其他三都由副市長代理出席。

Kolas表示，侯友宜在會中提到，新北市幅員遼闊，希望中央協助串連山海觀光動線，以及爭取新北工業區開發；柯文哲在會中並未發言，盧秀燕則是邀請在場官員赴台中參觀花博。

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