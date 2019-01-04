韓國瑜拋「兩個不要懷疑」

2019-01-04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨拋出「兩個不要懷疑」，分析兩岸爭執的關鍵，一個是「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」，另一個是「不要懷疑台灣人民追求民主與自由的決心」。

韓國瑜昨訪高雄市農會，被問到蔡英文總統與中國國家主席習近平分別對兩岸發表重要談話，「你比較認同誰？」韓國瑜說，台灣的天空有「兩個不要懷疑」，第一個是你可以懷疑太陽明天會不會從東邊出來，但你不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心；第二個是你可以懷疑太陽明天會不會從東邊出來，但不要懷疑台灣人民追求民主與自由的決心。

韓強調，現在這「兩個不要懷疑」，一直不停的碰撞、磨合、消長，我們參與政治活動，我們的根、我們兩隻腳，都站在台灣這塊土地，我們怎樣小心翼翼的處理這個關係，這對台灣人民來講是生死大事。

韓說，很多政治人物表述兩岸關係是「滑過去的，沒講得非常露骨、透澈」，他拋出「兩個不要懷疑」讓政治活動者與廣大人民共同思考，今天我們處境是多麼困難，不是根據自己情感、自己解讀歷史或從自己角度去思考，「不是這樣的，這是二千三百萬台澎金馬人民要去面對的」。

媒體問，蔡總統說從未接受九二共識，未來韓要如何與中國交流？韓表示，這是中央層次事務，針對習近平講話與蔡英文回應，他不應表述太多。韓國瑜說，現階段國民黨接受九二共識，台澎金馬有自己的生活方式、國體體制。他說，國民黨為何堅持九二共識？因為這是緩和兩岸、發展兩岸非常重要的定海神針，拋棄這個會讓兩岸進入不可測的變數。

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