習逼統 柯：不被台灣主流民意接受

2019-01-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對中國國家主席習近平對台談話一再強調「國家統一」，並首度提出探索「兩制台灣方案」，台北市長柯文哲昨受訪表示，「目前習近平的說法還沒有被台灣主流意見接受」，他認為雙方離「心靈契合」還有一點距離。他說，要有善意和交流才能突破僵局，「如果大家都開始叫牌，越叫越兇、越僵，局面只會越來越差。」

柯文哲表示，從習近平談話中，只能說了解習的立場，但他還是堅持兩岸關係是五個互相，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

柯指陸委會說兩岸關係是中央職權，所以台北市長也不用去講太多，還是用中央當基調，再去調整。

媒體追問，習近平提出探索「兩制台灣方案」，會不會害了國民黨？柯直言「目前習近平的說法還沒有被台灣主流意見接受」，雙方離心靈契合還有一點距離。至於是哪一部分或哪一句話沒被主流民意接受？柯只說：「整個大意上看來是這樣。」

談到台灣是否應停用九二共識？柯強調還是要增強自己的實力，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，談判桌上是實力原則，「若我們經濟不行、國防不行，也沒有辦法上牌桌跟人家叫牌。」

被問到「會不會接受中國邀請前往協調」？柯笑說：「不會是我吧！」他覺得要有善意和交流，才有辦法突破僵局，「如果大家都開始叫牌，越叫越兇、越僵，我看局面只會越來越差。」

國台辦主任劉結一在直播中刻意提到「兩岸一家親」，外界質疑「兩岸一家親」已成新的通關密語，柯說「還好啦！」兩岸一家親比較未涉政治層面，而是一種釋出善意、城市交流的層面。

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