台灣關係法40週年 楊甦棣︰美台官員互訪應提升

2019-01-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕「台灣關係法」立法四十週年，前美國在台協會（ＡＩＴ）處長楊甦棣對未來發展「有完全的信心」，也提到美台雙方還有「許多事情可以做」，如台灣可向美國商品完全開放市場，華盛頓則可派出更多資深官員訪台、繼續為台灣高階官員過境訪問提供便利，也能在過境期間進行「有價值的面對面會議」。

楊甦棣於二○○六年到二○○九年間擔任ＡＩＴ處長，卸任後仍時常發表評論，表達美國對台灣的支持。楊甦棣近日回覆本報電郵訪問時感慨表示，美國與台灣斷交至今已四十年，儘管當時台灣曾為雙方關係感到焦慮，如今他能開心地說，雙方維繫日益茁壯且強健的非官方關係，不論是雙邊貿易、學術和商業交流、軍售或好感度，「這段關係是理念相近力量間互動的典範」。

過境時做有價值面對面會議

展望未來雙方關係，楊甦棣「抱有完全的信心」，相信將繼續繁榮擴展。而面對北京日益激進的侵略性，他強調，美國一直信守基於「台灣關係法」的安全承諾，也認知到中國在亞太地區快速發展武力的重大影響，將持續確保美國在此地區的實力、存在與決心，足以應對挑戰。

他並建議美台雙方還有「許多事情可以做」。例如台灣可結束對農業保護的無意義關注，向美國商品完全開放市場；華盛頓則可派出包括內閣層級在內更多的資深官員訪問、繼續為台灣高階官員過境訪問提供便利，並能在此間定期進行有價值的面對面會議。

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