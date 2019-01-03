卓榮泰 與基層黨員座談 游盈隆 獲一邊一國相挺

2019-01-03

〔記者萬于甄、邱灝唐、蔡文居／台南報導〕民進黨主席補選候選人卓榮泰和游盈隆昨天都在台南活動，卓榮泰召開座談會，爭取黨員支持。游盈隆則到台南市議會拜會脫黨當選議長的郭信良，呼籲中央要重視資深黨員退黨的問題。

卓︰黨魁須補選令人心痛

卓榮泰在座談時坦言，這一場黨主席補選其實選得很心痛，因若非九合一大選民進黨失利，也不會有這次的黨主席補選，民進黨須檢討失敗的原因，才能持續進步，在二○二○年穩固本土政權及國會優勢。

台南市正、副議長選舉，因派系鬥爭導致民進黨失利，卓榮泰呼籲，要解決黨內問題，不能用派系角度談論，凡事皆用派系去討論的話就很難解決，改革也無法成功，未來要淡化派系的問題，黨的改革也要有魄力，因為輸到這種程度已經沒有退路，沒有改革，可能就是死路一條。

游盈隆拜會郭信良，對郭退黨一事，游向郭表達「辛苦了、委屈了」，郭則澄清他並非「綠皮藍骨」，他比誰都更愛民進黨。他並痛批民進黨內派系鬥爭，整個過程是黨不要他，而非他不要黨。

游︰慎重處理脫黨事件

游盈隆則表示，過去一年來，因對黨失望而離開民進黨的人不在少數，黨要慎重處理這事。

同屬一邊一國連線行動聯盟的台南市議員蔡旺詮、林志聰、李啟維等人昨天聯合召開記者會，強調不接受派系喬出來的黨主席人選，呼籲大家力挺游盈隆選黨主席，給改變一個力量。

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