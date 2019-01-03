游錫堃、蘇嘉全 籲賴揆留任

2019-01-03

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕行政院長賴清德因民進黨九合一選舉大敗主動請辭後被慰留，對於去留問題，賴揆於去年十二月行政院對選舉檢討時強調「時間一到會堅定地離開」。前行政院長游錫堃和立法院長蘇嘉全昨都盼賴清德「留下來」，為台灣勇敢承擔。

游錫堃昨於臉書發文表示，二○一九年上班的第一天早上，他放不下對台灣未來的關心，要誠摯地給出幾點意見。對於賴清德請辭，他想請賴清德留下，為台灣勇敢承擔，繼續努力。既然在選舉慘敗當下沒能辭得成，一個多月後的今天，閣揆換人反而對台灣、對民進黨、對賴清德個人都不好。

游︰賴拚經濟表現優異

游錫堃說，目前中美貿易戰正夯，是搶、拉、吸、幫台商返台投資，壯大台灣的關鍵時刻，賴清德任內力拚經濟表現優異，續任駕輕就熟，堅守崗位方為上策。至於內閣人事，此次選舉不幸敗選者，個個是賢才，他認為應多借重，只要平任，均可進用。至於調升，在其未經沉潛反思之前，謹慎為上，以免外界誤會民進黨與民意對抗。

游錫堃說，古人云：「聖人無常心，以百姓心為心」，二千多年前的封建社會，就知道以百姓心為心，今日的「民主」進步黨，「民主至上」，在民意之前，一定要更謙卑。

立法院長蘇嘉全昨在立法院主持朝野協商前受訪表示，請賴清德留任行政院長應該是民進黨內最高共識，賴清德應該好好思考在這個時刻是否為黨承擔，繼續留任為台灣人民打拚。蘇嘉全說，他非常支持前行政院長游錫堃呼籲賴清德留任、為台灣人民打拚的想法。

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