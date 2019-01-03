回應「相公」說 吳︰我不會打麻將

2019-01-03

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜上週拋出黨內四位有意參選總統大位的「太陽」，有人打麻將已經「相公」、胡不了牌的說法，繼前立法院長王金平稱他應該不是「相公」後，國民黨主席吳敦義昨接受廣播節目專訪時首度做出回應，他以自己不會打麻將為由，「我都沒有評論」。

吳敦義表示，他曾經有想過學打麻將，但由於太費時間，花太多時間在這上頭，也是傷腦筋，所以就不方便學習。

對於韓國瑜口中的「相公」究竟是誰？王金平上週三受訪時胸有成竹地說，「應該不是我吧？」吳敦義昨則以「我不會打麻將」回應相公說。

被問到與韓國瑜的關係時，吳敦義大讚韓國瑜「活潑」又「機智」，並認為去年九合一選舉期間韓國瑜拒絕黨中央規劃在台北市舉辦六都市長候選人合體造勢，是「人性善良的一面」使然，對於自己選前引爆「母豬說」爭議，被韓國瑜立即切割，吳也說「沒有問題」。

對於主持人詢問是否參選總統？吳敦義表示，「現在還沒有做決定」，並重申其基本立場就是從黨內優秀並且有意願的同志中，「每一樣都給他了解一下」，必須考量人選的政績、品德、團隊表現與清廉與否。至於何時決定？他也不給明確時間，只說「選或不選，在適當時間我自然會表態」，現在他正廣為徵詢人才。

總統初選方式 所有參選者與黨討論

對於目前民調支持度落後其他人，未來黨內總統初選是否要採黨員投票，以及初選作業時程問題，吳敦義指出，未來會依照過去使用過的方式，過去曾使用過全民調，但被灌票的情形很嚴重，後來又立刻變動，由臨時黨員代表大會出席的七、八百人決定換將，黨內也有人主張由所有黨員一起投票，會以民調、黨員投票各佔七成與三成比例，過去黨內有很多不同的制度，他希望如果依照慣例，在適當時間就會考量，所有有意願的參選者一起與黨商量。

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