挺蔡？拱賴？ 卓榮泰：找出最強的人

2019-01-02

〔記者蘇芳禾、謝介裕／綜合報導〕民進黨主席候選人卓榮泰昨天找前扁系大將、水牛書店社長羅文嘉對談。兩人被問到是否支持蔡總統連任？羅文嘉說，希望蔡繼續連任，但盼她能把大家的疑問消除，把問號變句號。卓榮泰說，會努力把民進黨變成驚嘆號，找出最強的人。媒體問行政院長賴清德若是最強的人，是否鼓勵他參選總統？卓說，先把執政做好，任何人都有機會。

另一位民進黨主席候選人游盈隆日前向前總統陳水扁請益，卓榮泰昨天與昔日扁朝文宣大將羅文嘉對談，頗有較勁意味。

媒體詢問是否支持蔡總統連任？羅文嘉說，蔡總統還是最適合人選，不可取代，但敗選這一個月來，蔡的領導表現，讓他打了問號，希望府院黨重整後，問號可以變成句號。

在回應蔡的連任問題時，卓榮泰說，他會努力把民進黨變成驚嘆號，幾個月後，民進黨就要決定總統、立委提名，唯有找出最強的人才能贏。「現任總統把事情做好，絕對有她在工作上價值，任何一個黨員，只要夠資格，都可能有這種參與競爭的公平權利，黨部就是公正平台。」

被問到賴清德若是最強的人選，是否會鼓勵他參選？卓榮泰說，會從各種跡象或是民調數字來看，尋找、確認最強的候選人，目前就是把執政做好，否則任何人出來選都很困難；執政若好，任何人都有機會，其他就等待機制產生人選。

此外，卓榮泰昨天也在南投縣舉辦座談會，向黨員說明角逐黨主席的理念。

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