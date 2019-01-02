新聞分析》蔡英文重設改革戰場

2019-01-02

記者蘇永耀／特稿

民進黨在九合一選舉慘敗，關鍵之一，在於蔡政府開闢太多改革戰場，加上施行策略的失當，以至於引發不同政治光譜、世代、乃至社會階層的交錯反彈。從蔡總統昨首度發表的元旦談話看出，在剩下一年左右時間，限縮戰場已經是選擇的道路。

選後對於中南部等綠營傳統優勢選區遭到翻轉，似是而非的兩岸論述刻正流傳，親中復辟成為藍營政治人物試圖在明年總統及立委選舉重新整隊的引領方向；加上判斷中國將利用今年「告台灣同胞書」四十週年之際拉高統戰基調，蔡英文昨也以國家元首的高度，先畫出一道民主防線。

兩岸互動最忌諱陷入對岸的邏輯。當台灣部分政治人物窮盡各種心思，想著既可對內交代又能向北京交卷的「通關密語」，最後仍淪為北京說了算的政治設套。「兩岸一家親」或者「九二共識」，僅是中國用來分化台灣政壇的手法之一，實則不堪檢視，北京也常愛講所謂寄希望於台灣人民，但從過去的ＳＡＲＳ到現在的非洲豬瘟，都是最鮮明的照妖鏡。

總結過去兩年多的經驗教訓，蔡英文把這一年的工作方向定位在拚民生、護民主、守主權，強調會是「每天努力的工作項目」；至於出現兩極對峙的議題，已非主戰場。

面對明年選舉國民黨的進逼，以及黨內可能的嚴峻挑戰，蔡試圖縮小戰場，也是為了集中施政的力道求取政績表現。她昨強調，九合一選舉的結果，不代表台灣民眾要在台灣主體性上做出退讓。小英也以此對未來選戰的對手及議題先做出設定區隔。

重整旗鼓的蔡總統，二○一九年起手式只談拚經濟及主體性，重新設定改革戰場，希望能進一步喚回支持者，開展拚搏連任之途。

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