是否爭取連任 蔡英文：希望有足夠時間做事

2019-01-02

〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕外界關注府院黨人事布局，蔡英文總統昨日表示，黨主席補選後，會做整體連動思考，如有調整應該會在一月，現階段希望行政院長賴清德留任。至於二○二○是否爭取連任，她說，任何總統都希望有足夠時間把想做的事做完，但現在談這個還太早。

府院黨人事 本月連動調整

蔡總統昨和電子媒體茶敘，外傳前行政院長蘇貞昌可能接任閣揆，蔡總統說，她確實有和蘇見過面，討論的就是選戰以及時局，兩人都同意賴清德留任是最好的選項。

對於外界傳出獨派支持賴清德參與二○二○年總統大選，蔡總統說，現在談這個都太早，在這個階段還是希望賴清德考慮留任，對政局穩定、政策延續和國家發展都是最好選擇。

此外，蔡英文總統正全力慰留賴清德。據悉，堅持要為民進黨九合一敗選負責的賴揆辭意未消，無論他最後是否留任，府院都將在本月中旬左右大改組。

賴揆貼文 期勉新的一年繼續相挺

賴清德昨在臉書貼出他的新年卡片，他以台語文貼文表示，「親愛的朋友，舊年勞力（lóo-la̍t），感謝有你！新的一年向望咱繼續掠仝心，互相勉勵湊相挺，互台灣閣卡進步，互故鄉閣卡發展！因為有你來做伙，台灣今年一定家豐民富！」。

外界好奇這是否意味賴揆有意留任？行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，不能以此解讀，因為卡片是幾週前就印好，卡片的內容也是賴院長一直以來的工作與服務態度，卡片和賴揆留任與否無關。

雖然行政院到昨天仍表示，賴揆的辭意並沒有改變，但府院知情官員說，賴揆每週三都會與總統例行性會面，雖然目前賴揆留任的機率不大，但賴揆究竟走不走，仍待他與蔡總統當面深入、甚至是密集的溝通而定。

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