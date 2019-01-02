展現企圖心 朱立倫赴總統府升旗

2019-01-02

〔記者蘇永耀、李欣芳／台北報導〕前新北市長朱立倫日前宣布投入總統選舉，他昨出席總統府前元旦升旗典禮，談到新年新希望時表示，盼讓民眾生活更好、經濟更好，少搞政治多拚經濟。對於角逐總統大位，朱則表示，民眾的期待他很清楚，會努力為中華民國找出新出路。

朱立倫今年未參加新北市政府的元旦升旗，改到總統府前升旗，頗有藉此展現更上一層樓的政治企圖。他說，過去這兩年半來，民眾過得不是很好，他對此感到責任重大，尤其年輕人沒有希望，這是他這一代的責任。新的一年，朱立倫希望國家平安、越來越好，也希望當權的人能了解民眾心聲，生活更好、經濟更好，少搞政治多拚經濟。

朱立倫說，過去擔任公職，多從政府角度出發，現在希望深入了解市民問題，並找到市民希望解決問題的方法，這是他未來努力的目標。至於後年是否希望能以總統身分參與升旗典禮？朱立倫說，民眾的期待他很清楚，他會努力為中華民國找出新出路。

試水溫 張善政YouTube開講

另外，無黨籍的前行政院長張善政正慎重評估是否參選下屆總統，他最近在YouTube成立官方頻道，昨天推出「新政實驗室」影片。至於是否保持與國民黨等政黨合作的可能性，張善政昨接受電台專訪時表示，若有合作機會，希望維持無黨籍身分參選。

張善政將在農曆過年後決定是否選總統，他受訪時認為，自己與國民黨合作的機會高於民進黨。至於若是台北市長柯文哲參選總統，是否有合作可能？張說：「柯的聲浪非常高」，依照目前情勢，「主導權應該在他們（柯文哲陣營）身上」。

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