參選2020日趨明朗 吳敦義：適當時間自然會表態

2019-01-02

挺吳中常委研判 農曆年後、四月前宣布參選

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○年總統大選逐步增溫，國民黨「太陽們」相繼出招，相較於之前的迴避以對，國民黨主席吳敦義昨被問到什麼時候要表態選總統時，他首度鬆口「在適當的時間自然會表達我的態度」。挺吳派中常委研判，吳所謂「適當的時間」應會落在農曆年後到三、四月前。

國民黨總統初選 約五、六月間

昨日是元旦，吳敦義一早參加國民黨自辦的升旗典禮，隨後前往國父紀念館向孫文銅像獻花致敬。

關於國民黨總統候選人的條件，吳敦義指出，國民黨已經選出歷屆總統了，都是有典範可循的；他的兩岸立場在選黨主席的時候就已宣示「堅決反對台獨」，國民黨的立場也是如此；至於總統初選時程，吳敦義表示，照過去的往例，大概都是在五、六月間。

吳敦義指出，現在非常重要的是「貨能夠賣得出去，人能夠進來」，這是國民黨執政一貫的政策，黨中央將來會建構一個與大陸的中央台辦互動平台，讓國民黨執政的十五個縣市貨都能夠賣得出去，人也能夠進來投資或者來觀光旅遊，繁榮雙方的經濟，雙贏互利。

對於吳敦義首度鬆口參選總統，一名不具名挺吳派中常委表示，吳選總統應是「一定的」，因為除了公開的「感恩之旅」，吳態度非常積極，到全台各地跑私人行程，只是吳習慣性不公開，所以外界才會覺得吳沒在行動，但「要參選總統，起手式不能太差！」吳已在準備。

這名中常委也說，吳敦義在各地都有朋友和資源，對於一個總統候選人來說十分重要，在地方上有朋友才可以做觸角，論組織能力，吳是檯面上幾位最優秀的。

挺吳派中常委指出，吳敦義說總統初選時程在今年五到六月間，假設五、六月是提名完成，代表提名辦法要更早出來，在提名辦法出來前，吳也肯定要找時間宣布參選，依照時序來看，吳所謂「適當的時間」應會落在農曆年後到三、四月前。

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