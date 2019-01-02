參選2020日趨明朗 王金平：希望為台灣人民奉獻

2019-01-02

「上桌的人都想胡牌」

〔記者黃建豪／台北報導〕為爭取二○二○總統大選「入場券」，國民黨眾太陽近來動作頻頻，前立法院長王金平參選意願也漸趨明朗，他昨被媒體問及新年新希望時直言，「盼為台灣、為中華民國有所奉獻」；近日政壇討論「誰胡牌，誰就可以選總統」，王也呼應說，每個人都想（胡牌）不是嗎？

與柯Ｐ同框 未參加國民黨升旗

王金平昨早七點未赴國民黨中央與主席吳敦義一同參加升旗典禮，在前往北市花博公園健走活動時，與台北市長柯文哲同台，兩人不但合照，還在台上握手、交頭接耳，互動熱絡，引發藍白合作聯想。

王金平上週被問到是否參選總統問題時指出，如果因緣俱足，說不定很快就會確定。王昨被媒體問及新年新希望時，除了說身體健康、事事如意，還特別強調「盼為台灣、為中華民國有所奉獻」。是否想在二○二○「胡牌」？王金平坦言，盡力而為，且（胡牌）每個人都想，不是嗎？上桌的人每個都這麼想。

被問到與柯文哲交情良好，二○二○有沒有藍白合作可能？王金平稱，他會看情勢怎麼發展，現在這個情勢說來也很複雜，沒有辦法一語來論斷；接著又說，能合作的話，全台灣民眾一起來合作，共同營造國家團結和諧的氣氛，台灣未來就有很好的希望。

由於前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫與王金平等人在元旦期間分散各地，是否有「王不見王」意味？對此，王金平說，他有向國民黨部說要參加健走，大家沒有互相聯絡、也沒有討論，照著自己行程規劃就好。對於朱立倫也到總統府前升旗，是否代表前進總統府的象徵？王表示「這個要請教他。」

柯文哲隨後受訪也說，王金平有問他「什麼時候要見面？我就說，再講、再講。」而是否可能藍白合作？柯回應，要看合作什麼？人活在世界上，不是每天都在合作嗎？柯文哲也稱，他個人不會打麻將，所以坦白講，聽不懂那在幹什麼。

藍營四太陽逐鹿2020動態

前立法院長王金平昨早出席元旦花博公園健走活動，王受訪時表示，希望未來能為台灣、為中華民國有所奉獻。（記者廖振輝攝）

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