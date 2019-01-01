第一代AIT官員》促進台美相互理解 艾文智畢生志業

2019-01-01

九歲隨父來台 從小四讀到小六

〔記者呂伊萱／台北報導〕艾文智（Brian Evans）是第一代美國在台協會（AIT）官員，於一九七九年派駐台灣，但他對台灣的初印象始於一九六二年八月，當時九歲的艾文智隨美軍父親抵達台灣基隆。他說，當時台灣人似乎因為「外國人」而神色緊張，他當時心想，這是不對的，「因為這裡是你們的家，我們是作客的人。」那一天他就決定了，將促進彼此理解視為職志。

艾文智的父親是美國海軍陸戰隊軍官，二戰時期派駐中國青島與上海，也曾參與韓戰，一九六二年時派駐高雄左營海軍基地擔任顧問，一家人在台灣停留到一九六五年。

離開後忘不了 終於盼到派駐台灣

艾文智在台灣度過小學四到六年級，很快地愛上了這塊土地。他當時參加美國童子軍，有許多機會和台灣童子軍交流，例如時常一起舉辦棒球友誼賽。艾文智回憶，當時台灣的朋友不太熟悉比賽規則，教練總是提醒他們保持禮貌，即使發生犯規情形，也不要讓台灣的朋友們沮喪。他笑說，台灣的小朋友們都學得很快，「沒幾年就成了世界冠軍呢！」

艾文智也與小時候照顧他的保母一直保持聯繫，「美好回憶真的很多」，讓他下定決心「一定要回來」，而且要做為「美國人民的代表」回到台灣，他以外交官為目標努力，最後終於在一九七九年派駐台灣。

對美台下個四十年充滿信心

當時從語言訓練到所有事前準備，都是為了美國大使館和駐軍支援服務，「但當我抵達的時候這些都沒有了」，相較於來自美國的支援，他們更依賴台灣的待客之道。他樂觀地說，這也是好的，因為「更拉近和台灣的距離」。

艾文智於一九七九年到一九八一年分別派駐AIT台北與高雄，後也延長一年進修中文和粵語，在台服務時大女兒出生，更深化他對台灣的情感，大女兒現在也任職於AIT。

艾文智說，雙邊關係中最重要的是本質，美國人民與台灣人民之間的連結十分緊密，他對美台的下一個四十年也充滿信心。

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